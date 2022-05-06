Анджеліна Джолі висловила готовність надалі допомагати українським дітям

Знаменита американська акторка, посол доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі готова надалі співпрацювати з різними структурами в Україні для розв’язання дитячих проблем в умовах війни.
Про це повідомила пресслужба офісу президента України 6 травня за підсумками розмови з Джолі керівника ОП Андрія Єрмака.
Анджеліна Джолі подякувала за сприяння в організації та супроводі її поїздки до Львова 30 квітня – 1 травня. Вона зазначила, що була дуже зворушена спілкуванням з українцями, яких зустріла, і волонтерами, які багато допомагають іншим.
“Я глибоко віддана тому, щоб допомогти їм у будь-який можливий для мене спосіб, особливо дітям. Я зроблю все можливе для дітей у вашій країні”, – сказала кінозірка.
“Акторка розповіла про готовність взаємодіяти з відповідальними особами та структурами, які безпосередньо опікуються проблемами дітей, щоб належним чином організувати всю необхідну діяльність і надати практичну допомогу.
Зірка Голлівуду зазначила, що її також дуже турбує доля дітей, які залишилися без опіки та перебувають на тимчасово окупованих територіях або були депортовані”, – ідеться в повідомленні ОП.
Зазначається, що Єрмак і Джолі обговорили необхідність практичних кроків для залагодження проблем, з якими стикаються українські діти через війну, зокрема через вимушене переселення, розлучення з близькими, фізичні й психологічні травми.
Керівник офісу президента запросив Анджеліну Джолі знову відвідати Україну.
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