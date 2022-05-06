Home / Життя / Анджеліна Джолі висловила готовність надалі допомагати українським дітям

Анджеліна Джолі висловила готовність надалі допомагати українським дітям

06/05/2022 14:26

Знаменита американська акторка, посол доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі готова надалі співпрацювати з різними структурами в Україні для розв’язання дитячих проблем в умовах війни.

Про це повідомила пресслужба офісу президента України 6 травня за підсумками розмови з Джолі керівника ОП Андрія Єрмака.

Анджеліна Джолі подякувала за сприяння в організації та супроводі її поїздки до Львова 30 квітня – 1 травня. Вона зазначила, що була дуже зворушена спілкуванням з українцями, яких зустріла, і волонтерами, які багато допомагають іншим.

“Я глибоко віддана тому, щоб допомогти їм у будь-який можливий для мене спосіб, особливо дітям. Я зроблю все можливе для дітей у вашій країні”, – сказала кінозірка.

“Акторка розповіла про готовність взаємодіяти з відповідальними особами та структурами, які безпосередньо опікуються проблемами дітей, щоб належним чином організувати всю необхідну діяльність і надати практичну допомогу.
Зірка Голлівуду зазначила, що її також дуже турбує доля дітей, які залишилися без опіки та перебувають на тимчасово окупованих територіях або були депортовані”, – ідеться в повідомленні ОП.

Зазначається, що Єрмак і Джолі обговорили необхідність практичних кроків для залагодження проблем, з якими стикаються українські діти через війну, зокрема через вимушене переселення, розлучення з близькими, фізичні й психологічні травми.

Керівник офісу президента запросив Анджеліну Джолі знову відвідати Україну.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Angelina Jolie (@angelinajolie)

Читайте також:
У лавах тероборони в Ірпені загинув актор Паша Лі

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ посприяла поверненню із ворожого полону 324 українців

З початку війни за допомогою Служби безпеки України було проведено дев’ять обмінів і повернуто до України з ворожого полону 324 наших громадян. Про це інформує пресцентр СБУ. “Усе це...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse