Ексгенерал СБУ Наумов міг передавати РФ дані про системи безпеки ЧАЕС

Андрій Наумов. Фото - прогарма "Схеми".

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого затримали 7 червня у Сербії, міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС.

Про це «Схемам» (Радіо Свобода) повідомили у Державному бюро розслідувань.

Наразі ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом можливої державної зради Наумова.

«Здійснюється досудове розслідування за фактом можливої державної зради громадянина України, який, обіймаючи посаду керівника державного підприємства, що забезпечує діяльність зони відчуження ЧАЕС, та в подальшому, керівну посаду в Службі безпеки України, збирав відомості щодо функціонування систем безпеки зони відчуження ЧАЕС та іншу інформацію конфіденційного характеру», – йдеться у відповіді на запит журналістів “Схем”.

До роботи в СБУ Наумов керував держпідприємством «Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження». Він – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.

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