Бригада князя Вітовта знищила російські РСЗВ. ВІДЕО

Кадр відео

Нагадаємо, у зведенні за підсумками 18 червня ГШ додав до статистики дві знищені реактивні системи залпового вогню росіян.

Відео оприлюднена на ФБ-сторінці ГШ в неділю, 19 червня.

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