Бригада князя Вітовта знищила російські РСЗВ. ВІДЕО

Генеральний штаб ЗС України показав знищення артилерією 40-ї бригади російських реактивних систем залпового вогню.
Відео оприлюднена на ФБ-сторінці ГШ в неділю, 19 червня.
“Як 40-ва окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта днями знищила ворожі реактивні системи залпового вогню”, – ідеться в підписі.
Нагадаємо, у зведенні за підсумками 18 червня ГШ додав до статистики дві знищені реактивні системи залпового вогню росіян.
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