Одеса готує деякі пляжі до прийому відпочивальників

Легендарний маяк в порту Одеси.

Влада Одеси планує частково відкрити для відпочинку місцеве узбережжя.

Таку новину 18 червня сповістив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону, передає “РБК-Україна”.

Так, рятувальники проведуть перевірку пляжів на наявність російських мін та дозволять людям відвідувати повністю розміновані ділянки.

Нещодавно міністр закликав українців утриматися від купань у водоймах, які потрапили в березні під окупацію або де відбувалися бойові дії, а також в морі, оскільки є велика загроза, що на дні знаходяться міни чи снаряди, що не розірвалися.

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