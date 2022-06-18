Одеса готує деякі пляжі до прийому відпочивальників

Влада Одеси планує частково відкрити для відпочинку місцеве узбережжя.
Таку новину 18 червня сповістив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону, передає “РБК-Україна”.
Так, рятувальники проведуть перевірку пляжів на наявність російських мін та дозволять людям відвідувати повністю розміновані ділянки.
Нещодавно міністр закликав українців утриматися від купань у водоймах, які потрапили в березні під окупацію або де відбувалися бойові дії, а також в морі, оскільки є велика загроза, що на дні знаходяться міни чи снаряди, що не розірвалися.
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