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Робота на роки. В Україні 270 тис. кв. км потребують розмінування

18/06/2022 11:19

В Україні треба розмінувати приблизно 270 тисяч кв. км, у тому числі й на тимчасово окупованих територіях.

Такі дані навів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, йдеться на сайті МВС.

Справа очищення української землі від вибухових предметів, залишених війною,  розтягнеться на роки, проте підрозділи ДСНС зорієнтовані на проведення первинного оперативного розмінування впродовж року.

Оперативне розмінування, поснив Монастирський, це «має бути розмінована дорога між населеними пунктами, має бути повністю розмінований населений пункт, прибудинкові території, а також території навколо населених пунктів”. Але повне розмінування, яке включає в себе  лісосмуги, водойми тощо, – займе роки, наголосив міністр.

Він попередив, що у більшості водойм у Київській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях купатися небезпечно через ймовірну наявність на дні вибухових пристроїв. Місцева влада самостійно визначає, чи можна купатися у тих чи інших водоймах.

Монастирський наголосив, що для дослідження водойм потрібне спеціальне обладнання, якого в Україні наразі небагато. І додав: «Ми звернулись до наших міжнародних партнерів-колег з Євросоюзу. Вони будуть нам допомагати і командами, які приїздитимуть з-за кордону, і безпосередньо самою технікою для такого розмінування».

Як приклад міністр навів розмінування одного з озер в Гостомелі Київської області, яке тривало довгий час через відсутність видимості під водою, що надзвичайно ускладнювало весь процес розмінування.

«Якщо говорити про море, то дійсно, декілька днів тому в селі Грибівка Одеської області відбувся підрив на міні, загинув один із відпочивальників. Там, саме на Одещині, місцева влада забороняє купання», – наголосив Денис Монастирський.

«Ми отримуємо все необхідне обладнання та одяг для рятувальників. Щодо піротехнічної техніки – це дуже специфічна техніка, яка коштує мільйони євро. Сьогодні ми ведемо переговори з Великою Британією, Францією та Італією», – заявив міністр МВС.

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Україна

Робота на роки. В Україні 270 тис. кв. км потребують розмінування

В Україні треба розмінувати приблизно 270 тисяч кв. км, у тому числі й на тимчасово окупованих територіях. Такі дані навів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, йдеться на сайті МВС....

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