Для постачання підрозділів на Харківщині росіяни планують прокласти додаткові залізничні гілки, – ГШ

Для кращого постачання своїх підрозділів на Харківщині російські війська планують прокласти додаткові залізничні колії.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 суботи, 18 червня.

“На Харківському напрямку ворог намагається не допустити виходу Сил оборони на державний кордон України та в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. З метою відновлення маршрутів постачання через залізничні шляхопроводи планує прокладання додаткових залізничних гілок”, – сказано в повідомленні ГШ.

Також зазначається, що на цьому напрямку російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкине та Пришиб.

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