Від збройної агресії РФ в Україні загинули 322 дитини

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В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації загинули вже 322 дитини.

Про це вранці в п’ятницю, 17 червня, інформує пресслужба офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

“Станом на ранок 17 червня 2022 року понад 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 322 дитини загинуло та понад 581 поранено”, – ідеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 301, Харківській – 170, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.

Зазначається, що під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще двох дівчаток 12 років та хлопчика і дівчинки 5 років внаслідок обстрілів військами РФ Маріуполі Донецької області в період з березня по травень.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.

У повідомленні підкреслюється, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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