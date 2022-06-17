Від збройної агресії РФ в Україні загинули 322 дитини

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації загинули вже 322 дитини.
Про це вранці в п’ятницю, 17 червня, інформує пресслужба офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
“Станом на ранок 17 червня 2022 року понад 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 322 дитини загинуло та понад 581 поранено”, – ідеться в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 301, Харківській – 170, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.
Зазначається, що під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще двох дівчаток 12 років та хлопчика і дівчинки 5 років внаслідок обстрілів військами РФ Маріуполі Донецької області в період з березня по травень.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.
У повідомленні підкреслюється, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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