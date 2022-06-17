Тульська область РФ заявила, що відбудує Лівобережний район Маріуполя: мерія потролила у відповідь

Тульська область РФ заявила, що відбудує Лівобережний район Маріуполя, але мерія українського міста потролила окупантів, опублікувавши бідну забудову та бараки з самого центру Тули.
Про це Маріупольська міська рада повідомила у п’ятницю, 17 червня.
“Окупанти повідомляють, що Тульська область готова відбудовувати Лівобережний район Маріуполя. Але чи готова росія щось зробити з бідністю, руїнами та бараками в самій Тульській області? На фото нетрі в самому центрі Тули”, – йдеться в повідомленні.
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