Росіяни намагаються завадити виходу ЗСУ в тил окупантів на Слов’янському напрямку, – ГШ

Російські військовослужбовці намагаються завадити виходу Сил оборони України в тил окупантів на Слов’янському напрямку.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу у п’ятницю, 17 червня.
“На Харківському напрямку противник намагається не допустити виходу підрозділів Сил оборони до державного кордону України та в тил російського угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку”, – йдеться в повідомленні.
У ГШ додають, що з метою виявлення слабких місць в обороні наших військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи.
“Українські воїни їх виявили і завдали втрат. Противник відійшов”, – іноформують у Генштабі.
Відомо також, що неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм, але ЗСУ “не дали їм жодного шансу на успіх і ворог з втратами відступив”.
Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська Лозова та Криничне.
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