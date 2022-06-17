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Росіяни намагаються завадити виходу ЗСУ в тил окупантів на Слов’янському напрямку, – ГШ

17/06/2022 19:27

Російські військовослужбовці намагаються завадити виходу Сил оборони України в тил окупантів на Слов’янському напрямку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу у п’ятницю, 17 червня.

“На Харківському напрямку противник намагається не допустити виходу підрозділів Сил оборони до державного кордону України та в тил російського угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку”, – йдеться в повідомленні.

У ГШ додають, що з метою виявлення слабких місць в обороні наших військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи.

“Українські воїни їх виявили і завдали втрат.  Противник відійшов”, – іноформують у Генштабі. 

Відомо також, що неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм, але ЗСУ “не дали їм жодного шансу на успіх і ворог з втратами відступив”.

Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська Лозова та Криничне.

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