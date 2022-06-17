Британія схвалила екстрадицію у США засновника WikiLeaks Ассанжа

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател схвалила екстрадицію співзасновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США.

Про це в п’ятницю, 17 червня, інформує The Guardian.

Справу передали міністру внутрішніх справ минулого місяця після того, як суд постановив, що немає жодних юридичних питань щодо запевнень влади США щодо того, як, ймовірно, будуть поводитися з Ассанжем.

Хоча Пател “дала зелене світло” екстрадиції, WikiLeaks негайно оприлюднив заяву, в якій стверджує, що буде оскаржувати це рішення.

“Сьогодні не кінець битви. Це лише початок нової юридичної битви. Наступна апеляція буде розглядатися у Верховному суді” – йдеться у заяві.

“Джуліан не зробив нічого поганого. Він не вчинив жодного злочину і не є злочинцем. Він журналіст і видавець, і його карають за його роботу”, – заявляють у WikiLeaks.

Апеляція, ймовірно, будуватиметься на таких підставах, як право на свободу вираження поглядів і чи є запит про екстрадицію політично мотивованим. Пател розглядала, чи відповідає запит США про екстрадицію іншим юридичним критеріям, включаючи обіцянку не страчувати його.

Нагадаємо, у липні 2019 року міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід підписав розпорядження про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США.

Ассанж був заарештований 11 квітня після семи років, проведених у посольстві Еквадору в Лондоні, відбував термін 50 тижнів у британській в’язниці за порушення умов звільнення під заставу.

Сполучені Штати наполягають на видачі Британією Ассанжа за звинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема імен засекречених джерел, а також у змові з військовим ексаналітиком, рядовим Челсі Меннінгом щодо доступу до таємної інформації. У США Ассанжеві загалом загрожує до 175 років в’язниці за обвинуваченням у шпигунстві.

Читайте також:

Швеція припинила справу за звинуваченням Ассанжа у зґвалтуванні