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Нагороджено ще 347 українських воїнів. Із них 61 – посмертно

16/06/2022 15:24

На сайті президента України опубліковано ще три укази про відзначення військовослужбовців ЗСУ державними нагородами – №414/2022, №415/2022, №416/2022, всі – датовані 15 червня.

Цими указами нагороджені 347 воїнів. Із них 61 – посмертно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №416/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

КОЛОНТАЯ Івана Петровича — підполковника

ЧЕРВОНЦЯ Костянтина Миколайовича — капітана

ЧУЧУЛУ Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ГРАВЧЕНКА Володимира Васильовича — старшого лейтенанта

КАБАНОВА Віктора Сергійовича — старшого лейтенанта

КАЛІЄВСЬКОГО Владислава Ігоровича — капітана

КАЛЬМУКА Віктора Тарасовича (посмертно) — лейтенанта

КОЛОДКУ Богдана Андрійовича — старшого лейтенанта

КУХАРЯ Максима Васильовича — підполковника

МАЖАНА Олександра Сергійовича — лейтенанта

НАЩАНСЬКОГО Василя Олексійовича — старшого лейтенанта

РУДЕНКА Станіслава Олеговича — лейтенанта

САПЕГІНА Анатолія Сергійовича (посмертно) — солдата

СКУРАТОВСЬКОГО Івана Ігоровича — старшого лейтенанта

ШЕМЯКІНА Юрія Олексійовича — підполковника

ЯСЕНКА Дениса Юрійовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

КОНОНЕНКА Євгена Анатолійовича — сержанта

КУШНЕРЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АБРАМЕНКА Павла Миколайовича — старшого солдата

АВДІЄНКА Миколу Петровича (посмертно) — сержанта

АВРАМЕНКА Сергія Анатолійовича — солдата

АЛЕКСАНДРОВА Олексія Євгеновича — солдата

БИСТРІКОВА Петра Сергійовича — підполковника

БОБРИЖНОГО Михайла Андрійовича — солдата

БОРОДАВКА Віталія Андрійовича — молодшого сержанта

ВАНЖУ Івана Володимировича — сержанта

ВЕПРІВА Михайла Васильовича — старшого солдата

ВИГІВСЬКОГО Вячеслава Валерійовича — солдата

ГАЛЬСЬКОГО Олександра Олеговича — старшого сержанта

ГАЛЯСА Олександра Євгенійовича (посмертно) — солдата

ГЛАДКОВСЬКОГО Арсена Павловича — солдата

ГУЗАЙРОВА Іллю Сергійовича — солдата

ГУЛЬЧЕНКА Олексія Олександровича — старшого сержанта

ДРУЖИНУ Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

ДУЛІЧЕНКА Руслана Володимировича — молодшого сержанта

ЗАВІТОВА Вадима Олександровича — старшого сержанта

ЗОЗУЛЮ Андрія Миколайовича — старшого солдата

ІВАНЦОВА Володимира Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ІВАСІВКУ Віталія Олександровича (посмертно) — старшого солдата

КАРПОВИЧА Олексія Сергійовича — старшого солдата

КОВАЛЕНКА Василя Дмитровича — солдата

КОВАЛЯ Івана Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

КОЗАЧИНСЬКОГО Романа Руслановича — молодшого сержанта

КОЗУБОВСЬКОГО Петра Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта

КОЛУПАЯ Олександра Олександровича — молодшого сержанта

КОРОЛЬКОВА Захара Олександровича (посмертно) — солдата

КОРОЛЬКОВА Іллю Сергійовича — старшого солдата

КОРОТКОВА Юрія Івановича (посмертно) — солдата

КРАВЧЕНКА Ярослава Віталійовича (посмертно) — солдата

КРАСКОВСЬКОГО Андрія Валерійовича (посмертно) — солдата

КРАСНОВИДА Олександра Геннадійовича — старшого солдата

КУДЕЛЮ Михайла Федоровича (посмертно) — солдата

ЛАЗЬКА Олександра Михайловича — солдата

ЛАРІОНОВА Михайла Олександровича (посмертно) — головного сержанта

ЛАРЧЕНКА Віталія Юрійовича — старшого солдата

ЛЕБЕДЯ Віктора Івановича — підполковника

ЛИСЕНКА Володимира Григоровича — солдата

ЛИСЕНКА Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата

ЛУТА Павла Володимировича (посмертно) — старшого сержанта

ЛЬОРИНЦЯ Олександра Федоровича — старшого солдата

ЛЮБЕНКА Дениса Анатолійовича (посмертно) — солдата

МАНАЙЧЕВА Дмитра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

МАНЕЛЮКА Сергія Петровича (посмертно) — старшого солдата

МАТЮХУ Ярослава Павловича (посмертно) — солдата

МАХАСОВА Романа Геннадійовича — старшого солдата

МЕЛЬНИКОВА Микиту Олександровича (посмертно) — солдата

МИРОНЕНКА Олександра Леонідовича (посмертно) — солдата

МИТЯЄВА Андрія Юрійовича (посмертно) — солдата

МИХАЙЛОВА Андрія Геннадійовича (посмертно) — штаб-сержанта

МІНКОВА Івана Георгійовича (посмертно) — солдата

МОСКОВКІНА Олександра Юрійовича — солдата

НАЦИКА Сергія Семеновича — сержанта

НІКОЛАЄНКА Семена Михайловича — старшого сержанта

НІКУЛІНА Дмитра Сергійовича — старшого сержанта

ОРЄХОВА Володимира Павловича — сержанта

ПАДАЛКУ Миколу Петровича (посмертно) — солдата

ПАНАСЮКА Максима Ігоровича (посмертно) — солдата

ПАРТАЛУ Олександра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

ПАСЛАВСЬКОГО Павла Степановича (посмертно) — сержанта

ПІПКУНА Володимира Олександровича (посмертно) — сержанта

ПЛЯЧЕНКА Вадима Петровича (посмертно) — солдата

ПОНЬКА Віктора Володимировича — штаб-сержанта

ПРИМОЧЕНКА Олега Михайловича (посмертно) — сержанта

ПУРИКА Сергія Юрійовича (посмертно) — сержанта

П’ЯНКОВСЬКОГО Андрія Геннадійовича — солдата

РОГОЗУ Ігоря Володимировича (посмертно) — солдата

РУСНАКА Любомира Миколайовича (посмертно) — солдата

САВЕНКА Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта

САФОНОВА Володимира Вікторовича — полковника

СОКОЛОВА Олександра Євгеновича (посмертно) — старшого солдата

СТАРЧЕНКА Дмитра Володимировича — солдата

СТРЕЛЬЧЕНКА Романа Степановича — старшого солдата

СТРИЖА Максима Юрійовича — солдата

ТАРНАВСЬКОГО Сергія Костянтиновича (посмертно) — майстер-сержанта

ТАЦОХУ Максима Валерійовича (посмертно) — солдата

ТЕВЕЛЬОВА Руслана Станіславовича — старшого солдата

ТЕТЯНЕНКА Євгенія Сергійовича (посмертно) — солдата

ТИМОШЕВСЬКОГО Володимира Олексійовича — сержанта

ТІТАРЕНКА Валерія Олександровича — сержанта

ТРОХИМЕНКА Ярослава Вадимовича — молодшого сержанта

ТЯГУНА Едуарда Васильовича (посмертно) — старшого солдата

УДОВИЧЕНКА Ігоря Вікторовича — лейтенанта

ФЕДОТОВА Дениса Петровича (посмертно) — солдата

ФОМЕНКА Артема Олеговича — старшого солдата

ФРАНЧУКА Олександра Вікторовича — солдата

ХВОЙЦЕВА Миколу Сергійовича (посмертно) — солдата

ЦАПОВИЧА Анатолія Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ЧОКОЛОВА Федора Федоровича — старшого солдата

ШЕРЕМЕТУ Олександра Михайловича (посмертно) — сержанта

ШИБИРИНА Сергія Михайловича — сержанта

ШОСТАКА Олександра Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ШТЕФУСЯ Владислава Олеговича (посмертно) — солдата

ЮХИМЦЯ Анатолія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ЯКИМЕНКА Юрія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата

ЯНЬЄС-СУНІГУ Артура Сергійовича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

ЄРШОВА Максима Олександровича — полковника

ПРІБИЛОВА Сергія Олександровича — підполковника

ШЕПЕЛЕНКА Андрія Анатолійовича — полковника

ЯЩЕНКА Максима Сергійовича — майора

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАЛИКІНА Ігоря Миколайовича — підполковника

БЕЛІЗНОГО Віталія Сергійовича — солдата

БЕРЕГОВЕНКА Володимира Григоровича — старшого солдата

БІЛОГО Владислава Анатолійовича — солдата

БОЙЧУКА Олександра Анатолійовича — полковника

БУР’ЯНА Вадима Валерійовича — старшого солдата

ВОЛОХОВА Валерія Валерійовича — капітана

ГОНЧАРА Романа Вікторовича — головного сержанта

ГУЗУН Олесю Валеріївну — капітана

ГУЦАЛА Володимира Олександровича — солдата

ДЕМ’ЯНЕНКА Олега Георгійовича — старшого лейтенанта

ДОНЧАКА Олександра Олександровича — солдата

ДЯКА Олександра Олеговича — капітана 3 рангу

ЗАХАРЧУКА Владислава Анатолійовича — старшого лейтенанта

ЗДОРА Анатолія Георгійовича — солдата

КАПИША Володимира Леонтійовича — підполковника

КАПУСТУ Андрія Ярославовича — солдата

КАРЯКУ Федора Федоровича — солдата

КИКОТЯ Андрія Володимировича — солдата

КИРИЧЕНКА Артура Олександровича — солдата

КОВАЛЕНКА Артема Олеговича — старшого солдата

КОВАЛЕНКА Юрія Федоровича — солдата

КОНДРУ Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

КОРНІЄНКА Максима Олеговича — солдата

ЛИСЕНКА Андрія Сергійовича — майора

ЛІТВІНОВА Дмитра Миколайовича — майстер-сержанта

ЛОСЯ Віталія Вікторовича — головного сержанта

МАКСИМЕНКА Максима Миколайовича — молодшого сержанта

МАКСЮТУ Владислава Володимировича — молодшого сержанта

МАЛЯВУ Костянтина Володимировича — сержанта

МАРТІНА Максима Юрійовича — солдата

МИКИТЮКА Максима Юрійовича — старшого сержанта

ОЛЕШКА Олександра Ігоровича — солдата

ПАЛЬКА Віктора Олеговича — солдата

ПАНЧЕНКА Костянтина Сергійовича — старшого солдата

ПЕТРОВА Андрія Вікторовича — солдата

ПИЛИПЕНКА Романа Сергійовича — старшого солдата

ПИЛЬНИКА Олега Володимировича — лейтенанта

ПІНЧУКА Дмитра Юрійовича — головного сержанта

ПЛІСКА Олександра Вячеславовича — старшого сержанта

ПОТАПЕНКА Сергія Вікторовича — молодшого сержанта

РАВІНСЬКОГО Віктора Миколайовича — старшого сержанта

РЕВУРУ Василя Васильовича — солдата

РУБІНШТЕЙНА Андрія Володимировича — старшого солдата

СИВОКОНЯ Олега Георгійовича — підполковника

СМЕТАННІКОВА Костянтина Сергійовича — солдата

СОЛОВ’Я Віталія Володимировича — молодшого сержанта

ТКАЧА Валентина Вікторовича — солдата

ФОРМАЛЬОВА Артема Михайловича — молодшого сержанта

ФРОЛОВА Максима Михайловича — солдата

ХАКІМОВА Олександра Абдухоліковича — солдата

ЦВІТАНСЬКОГО Максима Сергійовича — солдата

ШАВЛА Сергія Станіславовича — молодшого сержанта

ШАРАПАНОВСЬКОГО Вадима Івановича — солдата

ШПУРТИКУ Василя Васильовича — старшого солдата

ЯГОВЦЯ Вадима Євгеновича — молодшого сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БАРАБАЩЕНКА Сергія Анатолійовича — старшого солдата

БИКОВА Максима Геннадійовича — молодшого сержанта

БОЙКА Володимира Павловича — солдата

ГОНЧАРУКА Олега Юрійовича — молодшого сержанта

ЖУРАВЛЯ Юрія Миколайовича — головного сержанта

ЗАМРІЯ Владислава Васильовича — солдата

ЗАПАДНЮ Романа Володимировича — солдата

КАЛЕНИКА Тараса Вікторовича — солдата

КОНЯХІНА Олександра Олександровича — солдата

КОПЕРУ Сергія Валерійовича — солдата

КОТЛЯРЕНКА Дмитра Леонідовича — молодшого лейтенанта

КРАВЧЕНКА Олега Олексійовича — сержанта

КРУЖКА Максима Олеговича — солдата

КУЗНЄЦОВА Андрія Едуардовича — солдата

ЛУНГУ Івана Георгійовича — молодшого сержанта

МАКАРА Нестора Мироновича — сержанта

М’ЯКЕНЬКОГО Олександра Віталійовича — старшого сержанта

НЕСТЕРОВА Олексія Володимировича — сержанта

ОСПУ Віктора Миколайовича — солдата

ПАНКОВА Сергія Сергійовича — лейтенанта

ПЕНЯКА Юрія Васильовича — підполковника

ПРОЗОРОВА Олександра Олександровича — солдата

РУДЕНКА Олександра Вікторовича — солдата

СОКИРКА Андрія Вікторовича — солдата

ТРОХИМЧУКА Романа Васильовича — старшого солдата

ТРОЦЬКОГО Сергія Володимировича — солдата

ФЕДОРКА Дмитра Івановича — солдата

ФУРСОВА Вадима Костянтиновича — солдата

ЧОРНОБАЯ Андрія Володимировича — солдата

ШАПОШНИКА Артема Вадимовича — старшого солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

15 червня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №415/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ВЕРБИЦЬКОГО Володимира Вікторовича — підполковника

КОВАЛЬЧУКА Андрія Олександровича (посмертно) — молодшого лейтенанта

КОЛЬЧЕНКА Олександра Миколайовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ВЕДМЕДЯ Станіслава Олександровича (посмертно) — капітана

КЛИМЕНКА Володимира Федоровича (посмертно) — молодшого сержанта

КОБАЦЬКОГО Руслана Богдановича (посмертно) — солдата

КОРНЄЄВА Володимира Володимировича — старшого лейтенанта

ОВЧИННІКОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ПРОКОПЕНКА Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата

СЕРГІЄНКА Руслана Юрійовича (посмертно) — сержанта

ТЕМЕРКАЯЄВА Сергія Володимировича (посмертно) — сержанта

ЯРОШЕНКА Володимира Степановича (посмертно) — сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

МОШКАРІНА Руслана Павловича — старшого сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АКІМОВА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта

БАБКІНА Максима Юрійовича — старшого солдата

БАБКІНА Юрія Івановича — старшого солдата

БІЛОШИЦЬКОГО Вадима Вікторовича — солдата

БОЙКА Олександра Валерійовича — молодшого сержанта

ВАРИВОДУ Олега Вікторовича — молодшого сержанта

ГАРАНЖУ Олександра Дмитровича — молодшого сержанта

ГОНЧАРЕНКА Володимира Петровича — старшого сержанта

ДАВИДОВА Василя Олександровича — старшого солдата

ЄЛІЗАРОВА Вадима Валентиновича — капітана медичної служби

ЗАБІЯКУ В’ячеслава Миколайовича — старшину

ЗАЄВА Сергія Борисовича — старшого солдата

ЗАХАРОВА Дмитра Володимировича — штаб-сержанта

ЗЕНЧЕНКА Геннадія Миколайовича — головного сержанта

ЗУБАЛІЯ Андрія Анатолійовича — майора

ІВАНОВА Ігоря Васильовича — штаб-сержанта

КОРЖОВА Едуарда Миколайовича — молодшого сержанта

КРАСЮКА Івана Григоровича — солдата

КУЧЕРЯВОГО Дениса Деврімовича — старшого солдата

ЛАКОЗУ Миколу Олександровича — старшого лейтенанта

МАКЄЄВА Олександра Сергійовича — солдата

МЕЩАНИНЦЯ Вадима Олександровича — старшого солдата

МИЗУ Дениса Вікторовича — старшого солдата

МОЙСЕЄНКА Андрія Вікторовича — солдата

МУХОЄДОВА Ігоря Євгеновича — молодшого сержанта

НІКОЛАЄНКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

НОВОСЕЛЬЦЕВА Дмитра В’ячеславовича — солдата

ОВДІЄНКА Юрія Миколайовича — штаб-сержанта

ОНАЦЬКОГО Павла Юрійовича — солдата

ОСАДЧОГО Артема Сергійовича — старшого лейтенанта

ОСИПЕНКА Олександра Миколайовича — штаб-сержанта

ПАЛІЯ Віталія Володимировича — майстер-сержанта

ПИЛИПЕНКА Ігоря Миколайовича — молодшого сержанта

ПИЩОЛУ Сергія Миколайовича — старшого солдата

ПЛИСКУ Наталію Михайлівну — молодшого сержанта

ПРАЦКОВА Вадима Юрійовича — старшого солдата

ПРОКОПОВИЧА Олексія Васильовича — солдата

ПУСТОБОРОДА Володимира Анатолійовича — старшого сержанта

РОМАШКА Миколу Вікторовича — молодшого сержанта

САПУНА Руслана Івановича — сержанта

СКЛЯРЕНКА Віктора Лаврентійовича — солдата

СМІЯНА В’ячеслава Івановича — старшого солдата

ТРЕТЯКА Юрія Дмитровича — старшого сержанта

ФЕДОРЕНКА Юрія Віталійовича — старшого солдата

ФРОЛОВА Максима Ігоровича — старшого солдата

ХІЛИКА Анатолія Івановича — старшого сержанта

ШАПОВАЛА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ШВЕЦЯ Олександра Олексійовича — солдата

ШЕВЦОВА Андрія Петровича — старшого солдата

ШЕЛЕГА Дмитра Миколайовича — солдата

ЮРЧЕНКА Григорія Сергійовича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

ПИЛИПЕНКА В’ячеслава Вікторовича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БЕРЕЖНОГО Сергія Ігоровича — солдата

БОДНЮ Олександра Олександровича — старшого солдата

ВЕНІСЛАВСЬКОГО Віталія Миколайовича — солдата

ВОРОХА Віталія Андрійовича — солдата

ГРАДИНАРА Владислава Вікторовича — молодшого сержанта

ДОРОШЕНКА Юрія Івановича — солдата

ДЯЧУКА Ігоря Михайловича — солдата

ЗУБОВИЧА Олексія Володимировича — солдата

КОМАРНИЦЬКОГО Василя Васильовича — старшого лейтенанта

МАЙБОРОДУ Романа Сергійовича — солдата

СУСПІНА Костянтина Георгійовича — солдата

ХІЛОБОКА Владислава Геннадійовича — солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БОБИРЯ Руслана Миколайовича — молодшого сержанта

ЛАВРІНЕНКА Павла Сергійовича — солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

15 червня 2022 року

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №414/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ЛЕВЧЕНКА Валерія Валентиновича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БЕЛЕЯ Андрія Івановича — старшого лейтенанта

ВОЛКОВА Олексія Олександровича — полковника

ВОСТРІКОВА Андрія Анатолійовича — полковника

ГРЕСЯ Михайла Михайловича — полковника

ЄМЕЛЬЯНОВА Якова Олександровича — полковника

КУЗЬМІНА Сергія Анатолійовича — полковника

МОРОЗА Олега Миколайовича — полковника

РЕДЬКУ Олега Володимировича — майора

САВІНОВА Олега Олександровича — капітана 1 рангу

ТУРАНСЬКОГО Дмитра Михайловича — підполковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ЛЮТАРЕВИЧА Сергія Васильовича — старшого сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БОДНАРЧУКА Романа Олександровича — головного сержанта

ГІБАЛЮКА Юрія Олександровича — солдата

ГЛАДКОВА Дмитра Володимировича — солдата

ГОРПИНИЧА Артема Володимировича — підполковника

ГУСАКА Олеся Андрійовича — солдата

ЄСІПОВА Богдана Анатолійовича — старшого сержанта

ІВАСЬКА Василя Леонідовича — молодшого сержанта

ІНАЛИПУ Володимира Володимировича — солдата

КОНДРАТЮКА Юрія Сергійовича — майора

КРИВУЛЮ Сергія Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта

КРИВУЩЕНКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта

ЛИСЕНКА Ярослава Олександровича — солдата

МАГАСА Василя Борисовича — солдата

МАРТИНЧУКА Володимира Сергійовича — підполковника

МАРУСИЧА Володимира Павловича — майора

МАСЯНЗОВА Костянтина Сергійовича — старшого лейтенанта

МЕДВЕДЬОВА Олександра Сергійовича — лейтенанта

НАЗАРЕНКА Володимира Едуардовича — лейтенанта

ОРОПАЯ Євгенія Леонідовича — молодшого лейтенанта

ПЕРМЯКОВА Руслана Геннадійовича — штаб-сержанта

ПОТЕБЕНЬКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

ПУЛЬМАНОВСЬКОГО Дмитра Сергійовича — старшого солдата

РАЩУКА Володимира Анатолійовича — солдата

САВОНЕНКА Сергія Васильовича — старшого сержанта

СКРИГУНЦЯ Петра Дмитровича — сержанта

СКРИПНИКА Ярослава Олександровича — солдата

ТКАЧЕНКА Юрія Васильовича — солдата

ШУГАЙЛА Олексія Володимировича — старшого лейтенанта

ШУЛЄПОВА Сергія Володимировича — старшого солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

АЛЬОШИНА Сергія Олексійовича — майора

БОЙКА Олександра Сергійовича — полковника

ГОНЧАРЕНКА Дмитра Анатолійовича — підполковника

ГОРБАЧА Андрія Вікторовича — полковника

ДІДКОВСЬКУ Елеонору Сергіївну — підполковника

ЛУЦЕНКА Віктора Олексійовича — майора

ПОСТАЩУКА Сергія Васильовича — підполковника

ЯВНІКОВА Олега Миколайовича — майора

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АСТАПОВА Руслана Миколайовича — старшого солдата

ГНІДЕНКА Олександра Андрійовича — солдата

ДАНИЛЬЧУКА Олександра Олександровича — підполковника

МЕДЯНИКА Олександра Івановича — молодшого сержанта

СИСОЄВА Сергія Олексійовича — старшого сержанта

ХОМЕНКА Павла Вікторовича — капітана 3 рангу

ШУМСЬКОГО Сергія Володимировича — капітана 3 рангу

ЩЕСЮКА Володимира Вікторовича — майора

ЮЗЬКОВА Олександра Олександровича — солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

КОНДРЕНКА Івана Петровича — майора

КРИВОГУЗА Івана Володимировича — майора

ТАРАНЮКА Олександра Володимировича — підполковника

ТРИХЛІБА Костянтина Олександровича — старшого лейтенанта

ХАРЕВИЧА В’ячеслава Володимировича — майора.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

15 червня 2022 року
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Редактор:

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+380 68 760 12 02

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