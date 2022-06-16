Нагороджено ще 347 українських воїнів. Із них 61 – посмертно

На сайті президента України опубліковано ще три укази про відзначення військовослужбовців ЗСУ державними нагородами – №414/2022, №415/2022, №416/2022, всі – датовані 15 червня.
Цими указами нагороджені 347 воїнів. Із них 61 – посмертно.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
КОЛОНТАЯ Івана Петровича — підполковника
ЧЕРВОНЦЯ Костянтина Миколайовича — капітана
ЧУЧУЛУ Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ГРАВЧЕНКА Володимира Васильовича — старшого лейтенанта
КАБАНОВА Віктора Сергійовича — старшого лейтенанта
КАЛІЄВСЬКОГО Владислава Ігоровича — капітана
КАЛЬМУКА Віктора Тарасовича (посмертно) — лейтенанта
КОЛОДКУ Богдана Андрійовича — старшого лейтенанта
КУХАРЯ Максима Васильовича — підполковника
МАЖАНА Олександра Сергійовича — лейтенанта
НАЩАНСЬКОГО Василя Олексійовича — старшого лейтенанта
РУДЕНКА Станіслава Олеговича — лейтенанта
САПЕГІНА Анатолія Сергійовича (посмертно) — солдата
СКУРАТОВСЬКОГО Івана Ігоровича — старшого лейтенанта
ШЕМЯКІНА Юрія Олексійовича — підполковника
ЯСЕНКА Дениса Юрійовича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
КОНОНЕНКА Євгена Анатолійовича — сержанта
КУШНЕРЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АБРАМЕНКА Павла Миколайовича — старшого солдата
АВДІЄНКА Миколу Петровича (посмертно) — сержанта
АВРАМЕНКА Сергія Анатолійовича — солдата
АЛЕКСАНДРОВА Олексія Євгеновича — солдата
БИСТРІКОВА Петра Сергійовича — підполковника
БОБРИЖНОГО Михайла Андрійовича — солдата
БОРОДАВКА Віталія Андрійовича — молодшого сержанта
ВАНЖУ Івана Володимировича — сержанта
ВЕПРІВА Михайла Васильовича — старшого солдата
ВИГІВСЬКОГО Вячеслава Валерійовича — солдата
ГАЛЬСЬКОГО Олександра Олеговича — старшого сержанта
ГАЛЯСА Олександра Євгенійовича (посмертно) — солдата
ГЛАДКОВСЬКОГО Арсена Павловича — солдата
ГУЗАЙРОВА Іллю Сергійовича — солдата
ГУЛЬЧЕНКА Олексія Олександровича — старшого сержанта
ДРУЖИНУ Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
ДУЛІЧЕНКА Руслана Володимировича — молодшого сержанта
ЗАВІТОВА Вадима Олександровича — старшого сержанта
ЗОЗУЛЮ Андрія Миколайовича — старшого солдата
ІВАНЦОВА Володимира Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
ІВАСІВКУ Віталія Олександровича (посмертно) — старшого солдата
КАРПОВИЧА Олексія Сергійовича — старшого солдата
КОВАЛЕНКА Василя Дмитровича — солдата
КОВАЛЯ Івана Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
КОЗАЧИНСЬКОГО Романа Руслановича — молодшого сержанта
КОЗУБОВСЬКОГО Петра Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
КОЛУПАЯ Олександра Олександровича — молодшого сержанта
КОРОЛЬКОВА Захара Олександровича (посмертно) — солдата
КОРОЛЬКОВА Іллю Сергійовича — старшого солдата
КОРОТКОВА Юрія Івановича (посмертно) — солдата
КРАВЧЕНКА Ярослава Віталійовича (посмертно) — солдата
КРАСКОВСЬКОГО Андрія Валерійовича (посмертно) — солдата
КРАСНОВИДА Олександра Геннадійовича — старшого солдата
КУДЕЛЮ Михайла Федоровича (посмертно) — солдата
ЛАЗЬКА Олександра Михайловича — солдата
ЛАРІОНОВА Михайла Олександровича (посмертно) — головного сержанта
ЛАРЧЕНКА Віталія Юрійовича — старшого солдата
ЛЕБЕДЯ Віктора Івановича — підполковника
ЛИСЕНКА Володимира Григоровича — солдата
ЛИСЕНКА Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата
ЛУТА Павла Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
ЛЬОРИНЦЯ Олександра Федоровича — старшого солдата
ЛЮБЕНКА Дениса Анатолійовича (посмертно) — солдата
МАНАЙЧЕВА Дмитра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
МАНЕЛЮКА Сергія Петровича (посмертно) — старшого солдата
МАТЮХУ Ярослава Павловича (посмертно) — солдата
МАХАСОВА Романа Геннадійовича — старшого солдата
МЕЛЬНИКОВА Микиту Олександровича (посмертно) — солдата
МИРОНЕНКА Олександра Леонідовича (посмертно) — солдата
МИТЯЄВА Андрія Юрійовича (посмертно) — солдата
МИХАЙЛОВА Андрія Геннадійовича (посмертно) — штаб-сержанта
МІНКОВА Івана Георгійовича (посмертно) — солдата
МОСКОВКІНА Олександра Юрійовича — солдата
НАЦИКА Сергія Семеновича — сержанта
НІКОЛАЄНКА Семена Михайловича — старшого сержанта
НІКУЛІНА Дмитра Сергійовича — старшого сержанта
ОРЄХОВА Володимира Павловича — сержанта
ПАДАЛКУ Миколу Петровича (посмертно) — солдата
ПАНАСЮКА Максима Ігоровича (посмертно) — солдата
ПАРТАЛУ Олександра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
ПАСЛАВСЬКОГО Павла Степановича (посмертно) — сержанта
ПІПКУНА Володимира Олександровича (посмертно) — сержанта
ПЛЯЧЕНКА Вадима Петровича (посмертно) — солдата
ПОНЬКА Віктора Володимировича — штаб-сержанта
ПРИМОЧЕНКА Олега Михайловича (посмертно) — сержанта
ПУРИКА Сергія Юрійовича (посмертно) — сержанта
П’ЯНКОВСЬКОГО Андрія Геннадійовича — солдата
РОГОЗУ Ігоря Володимировича (посмертно) — солдата
РУСНАКА Любомира Миколайовича (посмертно) — солдата
САВЕНКА Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта
САФОНОВА Володимира Вікторовича — полковника
СОКОЛОВА Олександра Євгеновича (посмертно) — старшого солдата
СТАРЧЕНКА Дмитра Володимировича — солдата
СТРЕЛЬЧЕНКА Романа Степановича — старшого солдата
СТРИЖА Максима Юрійовича — солдата
ТАРНАВСЬКОГО Сергія Костянтиновича (посмертно) — майстер-сержанта
ТАЦОХУ Максима Валерійовича (посмертно) — солдата
ТЕВЕЛЬОВА Руслана Станіславовича — старшого солдата
ТЕТЯНЕНКА Євгенія Сергійовича (посмертно) — солдата
ТИМОШЕВСЬКОГО Володимира Олексійовича — сержанта
ТІТАРЕНКА Валерія Олександровича — сержанта
ТРОХИМЕНКА Ярослава Вадимовича — молодшого сержанта
ТЯГУНА Едуарда Васильовича (посмертно) — старшого солдата
УДОВИЧЕНКА Ігоря Вікторовича — лейтенанта
ФЕДОТОВА Дениса Петровича (посмертно) — солдата
ФОМЕНКА Артема Олеговича — старшого солдата
ФРАНЧУКА Олександра Вікторовича — солдата
ХВОЙЦЕВА Миколу Сергійовича (посмертно) — солдата
ЦАПОВИЧА Анатолія Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ЧОКОЛОВА Федора Федоровича — старшого солдата
ШЕРЕМЕТУ Олександра Михайловича (посмертно) — сержанта
ШИБИРИНА Сергія Михайловича — сержанта
ШОСТАКА Олександра Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
ШТЕФУСЯ Владислава Олеговича (посмертно) — солдата
ЮХИМЦЯ Анатолія Анатолійовича (посмертно) — солдата
ЯКИМЕНКА Юрія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата
ЯНЬЄС-СУНІГУ Артура Сергійовича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
ЄРШОВА Максима Олександровича — полковника
ПРІБИЛОВА Сергія Олександровича — підполковника
ШЕПЕЛЕНКА Андрія Анатолійовича — полковника
ЯЩЕНКА Максима Сергійовича — майора
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БАЛИКІНА Ігоря Миколайовича — підполковника
БЕЛІЗНОГО Віталія Сергійовича — солдата
БЕРЕГОВЕНКА Володимира Григоровича — старшого солдата
БІЛОГО Владислава Анатолійовича — солдата
БОЙЧУКА Олександра Анатолійовича — полковника
БУР’ЯНА Вадима Валерійовича — старшого солдата
ВОЛОХОВА Валерія Валерійовича — капітана
ГОНЧАРА Романа Вікторовича — головного сержанта
ГУЗУН Олесю Валеріївну — капітана
ГУЦАЛА Володимира Олександровича — солдата
ДЕМ’ЯНЕНКА Олега Георгійовича — старшого лейтенанта
ДОНЧАКА Олександра Олександровича — солдата
ДЯКА Олександра Олеговича — капітана 3 рангу
ЗАХАРЧУКА Владислава Анатолійовича — старшого лейтенанта
ЗДОРА Анатолія Георгійовича — солдата
КАПИША Володимира Леонтійовича — підполковника
КАПУСТУ Андрія Ярославовича — солдата
КАРЯКУ Федора Федоровича — солдата
КИКОТЯ Андрія Володимировича — солдата
КИРИЧЕНКА Артура Олександровича — солдата
КОВАЛЕНКА Артема Олеговича — старшого солдата
КОВАЛЕНКА Юрія Федоровича — солдата
КОНДРУ Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
КОРНІЄНКА Максима Олеговича — солдата
ЛИСЕНКА Андрія Сергійовича — майора
ЛІТВІНОВА Дмитра Миколайовича — майстер-сержанта
ЛОСЯ Віталія Вікторовича — головного сержанта
МАКСИМЕНКА Максима Миколайовича — молодшого сержанта
МАКСЮТУ Владислава Володимировича — молодшого сержанта
МАЛЯВУ Костянтина Володимировича — сержанта
МАРТІНА Максима Юрійовича — солдата
МИКИТЮКА Максима Юрійовича — старшого сержанта
ОЛЕШКА Олександра Ігоровича — солдата
ПАЛЬКА Віктора Олеговича — солдата
ПАНЧЕНКА Костянтина Сергійовича — старшого солдата
ПЕТРОВА Андрія Вікторовича — солдата
ПИЛИПЕНКА Романа Сергійовича — старшого солдата
ПИЛЬНИКА Олега Володимировича — лейтенанта
ПІНЧУКА Дмитра Юрійовича — головного сержанта
ПЛІСКА Олександра Вячеславовича — старшого сержанта
ПОТАПЕНКА Сергія Вікторовича — молодшого сержанта
РАВІНСЬКОГО Віктора Миколайовича — старшого сержанта
РЕВУРУ Василя Васильовича — солдата
РУБІНШТЕЙНА Андрія Володимировича — старшого солдата
СИВОКОНЯ Олега Георгійовича — підполковника
СМЕТАННІКОВА Костянтина Сергійовича — солдата
СОЛОВ’Я Віталія Володимировича — молодшого сержанта
ТКАЧА Валентина Вікторовича — солдата
ФОРМАЛЬОВА Артема Михайловича — молодшого сержанта
ФРОЛОВА Максима Михайловича — солдата
ХАКІМОВА Олександра Абдухоліковича — солдата
ЦВІТАНСЬКОГО Максима Сергійовича — солдата
ШАВЛА Сергія Станіславовича — молодшого сержанта
ШАРАПАНОВСЬКОГО Вадима Івановича — солдата
ШПУРТИКУ Василя Васильовича — старшого солдата
ЯГОВЦЯ Вадима Євгеновича — молодшого сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БАРАБАЩЕНКА Сергія Анатолійовича — старшого солдата
БИКОВА Максима Геннадійовича — молодшого сержанта
БОЙКА Володимира Павловича — солдата
ГОНЧАРУКА Олега Юрійовича — молодшого сержанта
ЖУРАВЛЯ Юрія Миколайовича — головного сержанта
ЗАМРІЯ Владислава Васильовича — солдата
ЗАПАДНЮ Романа Володимировича — солдата
КАЛЕНИКА Тараса Вікторовича — солдата
КОНЯХІНА Олександра Олександровича — солдата
КОПЕРУ Сергія Валерійовича — солдата
КОТЛЯРЕНКА Дмитра Леонідовича — молодшого лейтенанта
КРАВЧЕНКА Олега Олексійовича — сержанта
КРУЖКА Максима Олеговича — солдата
КУЗНЄЦОВА Андрія Едуардовича — солдата
ЛУНГУ Івана Георгійовича — молодшого сержанта
МАКАРА Нестора Мироновича — сержанта
М’ЯКЕНЬКОГО Олександра Віталійовича — старшого сержанта
НЕСТЕРОВА Олексія Володимировича — сержанта
ОСПУ Віктора Миколайовича — солдата
ПАНКОВА Сергія Сергійовича — лейтенанта
ПЕНЯКА Юрія Васильовича — підполковника
ПРОЗОРОВА Олександра Олександровича — солдата
РУДЕНКА Олександра Вікторовича — солдата
СОКИРКА Андрія Вікторовича — солдата
ТРОХИМЧУКА Романа Васильовича — старшого солдата
ТРОЦЬКОГО Сергія Володимировича — солдата
ФЕДОРКА Дмитра Івановича — солдата
ФУРСОВА Вадима Костянтиновича — солдата
ЧОРНОБАЯ Андрія Володимировича — солдата
ШАПОШНИКА Артема Вадимовича — старшого солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ВЕРБИЦЬКОГО Володимира Вікторовича — підполковника
КОВАЛЬЧУКА Андрія Олександровича (посмертно) — молодшого лейтенанта
КОЛЬЧЕНКА Олександра Миколайовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ВЕДМЕДЯ Станіслава Олександровича (посмертно) — капітана
КЛИМЕНКА Володимира Федоровича (посмертно) — молодшого сержанта
КОБАЦЬКОГО Руслана Богдановича (посмертно) — солдата
КОРНЄЄВА Володимира Володимировича — старшого лейтенанта
ОВЧИННІКОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ПРОКОПЕНКА Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата
СЕРГІЄНКА Руслана Юрійовича (посмертно) — сержанта
ТЕМЕРКАЯЄВА Сергія Володимировича (посмертно) — сержанта
ЯРОШЕНКА Володимира Степановича (посмертно) — сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
МОШКАРІНА Руслана Павловича — старшого сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АКІМОВА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта
БАБКІНА Максима Юрійовича — старшого солдата
БАБКІНА Юрія Івановича — старшого солдата
БІЛОШИЦЬКОГО Вадима Вікторовича — солдата
БОЙКА Олександра Валерійовича — молодшого сержанта
ВАРИВОДУ Олега Вікторовича — молодшого сержанта
ГАРАНЖУ Олександра Дмитровича — молодшого сержанта
ГОНЧАРЕНКА Володимира Петровича — старшого сержанта
ДАВИДОВА Василя Олександровича — старшого солдата
ЄЛІЗАРОВА Вадима Валентиновича — капітана медичної служби
ЗАБІЯКУ В’ячеслава Миколайовича — старшину
ЗАЄВА Сергія Борисовича — старшого солдата
ЗАХАРОВА Дмитра Володимировича — штаб-сержанта
ЗЕНЧЕНКА Геннадія Миколайовича — головного сержанта
ЗУБАЛІЯ Андрія Анатолійовича — майора
ІВАНОВА Ігоря Васильовича — штаб-сержанта
КОРЖОВА Едуарда Миколайовича — молодшого сержанта
КРАСЮКА Івана Григоровича — солдата
КУЧЕРЯВОГО Дениса Деврімовича — старшого солдата
ЛАКОЗУ Миколу Олександровича — старшого лейтенанта
МАКЄЄВА Олександра Сергійовича — солдата
МЕЩАНИНЦЯ Вадима Олександровича — старшого солдата
МИЗУ Дениса Вікторовича — старшого солдата
МОЙСЕЄНКА Андрія Вікторовича — солдата
МУХОЄДОВА Ігоря Євгеновича — молодшого сержанта
НІКОЛАЄНКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
НОВОСЕЛЬЦЕВА Дмитра В’ячеславовича — солдата
ОВДІЄНКА Юрія Миколайовича — штаб-сержанта
ОНАЦЬКОГО Павла Юрійовича — солдата
ОСАДЧОГО Артема Сергійовича — старшого лейтенанта
ОСИПЕНКА Олександра Миколайовича — штаб-сержанта
ПАЛІЯ Віталія Володимировича — майстер-сержанта
ПИЛИПЕНКА Ігоря Миколайовича — молодшого сержанта
ПИЩОЛУ Сергія Миколайовича — старшого солдата
ПЛИСКУ Наталію Михайлівну — молодшого сержанта
ПРАЦКОВА Вадима Юрійовича — старшого солдата
ПРОКОПОВИЧА Олексія Васильовича — солдата
ПУСТОБОРОДА Володимира Анатолійовича — старшого сержанта
РОМАШКА Миколу Вікторовича — молодшого сержанта
САПУНА Руслана Івановича — сержанта
СКЛЯРЕНКА Віктора Лаврентійовича — солдата
СМІЯНА В’ячеслава Івановича — старшого солдата
ТРЕТЯКА Юрія Дмитровича — старшого сержанта
ФЕДОРЕНКА Юрія Віталійовича — старшого солдата
ФРОЛОВА Максима Ігоровича — старшого солдата
ХІЛИКА Анатолія Івановича — старшого сержанта
ШАПОВАЛА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ШВЕЦЯ Олександра Олексійовича — солдата
ШЕВЦОВА Андрія Петровича — старшого солдата
ШЕЛЕГА Дмитра Миколайовича — солдата
ЮРЧЕНКА Григорія Сергійовича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
ПИЛИПЕНКА В’ячеслава Вікторовича — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БЕРЕЖНОГО Сергія Ігоровича — солдата
БОДНЮ Олександра Олександровича — старшого солдата
ВЕНІСЛАВСЬКОГО Віталія Миколайовича — солдата
ВОРОХА Віталія Андрійовича — солдата
ГРАДИНАРА Владислава Вікторовича — молодшого сержанта
ДОРОШЕНКА Юрія Івановича — солдата
ДЯЧУКА Ігоря Михайловича — солдата
ЗУБОВИЧА Олексія Володимировича — солдата
КОМАРНИЦЬКОГО Василя Васильовича — старшого лейтенанта
МАЙБОРОДУ Романа Сергійовича — солдата
СУСПІНА Костянтина Георгійовича — солдата
ХІЛОБОКА Владислава Геннадійовича — солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БОБИРЯ Руслана Миколайовича — молодшого сержанта
ЛАВРІНЕНКА Павла Сергійовича — солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ЛЕВЧЕНКА Валерія Валентиновича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БЕЛЕЯ Андрія Івановича — старшого лейтенанта
ВОЛКОВА Олексія Олександровича — полковника
ВОСТРІКОВА Андрія Анатолійовича — полковника
ГРЕСЯ Михайла Михайловича — полковника
ЄМЕЛЬЯНОВА Якова Олександровича — полковника
КУЗЬМІНА Сергія Анатолійовича — полковника
МОРОЗА Олега Миколайовича — полковника
РЕДЬКУ Олега Володимировича — майора
САВІНОВА Олега Олександровича — капітана 1 рангу
ТУРАНСЬКОГО Дмитра Михайловича — підполковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ЛЮТАРЕВИЧА Сергія Васильовича — старшого сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БОДНАРЧУКА Романа Олександровича — головного сержанта
ГІБАЛЮКА Юрія Олександровича — солдата
ГЛАДКОВА Дмитра Володимировича — солдата
ГОРПИНИЧА Артема Володимировича — підполковника
ГУСАКА Олеся Андрійовича — солдата
ЄСІПОВА Богдана Анатолійовича — старшого сержанта
ІВАСЬКА Василя Леонідовича — молодшого сержанта
ІНАЛИПУ Володимира Володимировича — солдата
КОНДРАТЮКА Юрія Сергійовича — майора
КРИВУЛЮ Сергія Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта
КРИВУЩЕНКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта
ЛИСЕНКА Ярослава Олександровича — солдата
МАГАСА Василя Борисовича — солдата
МАРТИНЧУКА Володимира Сергійовича — підполковника
МАРУСИЧА Володимира Павловича — майора
МАСЯНЗОВА Костянтина Сергійовича — старшого лейтенанта
МЕДВЕДЬОВА Олександра Сергійовича — лейтенанта
НАЗАРЕНКА Володимира Едуардовича — лейтенанта
ОРОПАЯ Євгенія Леонідовича — молодшого лейтенанта
ПЕРМЯКОВА Руслана Геннадійовича — штаб-сержанта
ПОТЕБЕНЬКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
ПУЛЬМАНОВСЬКОГО Дмитра Сергійовича — старшого солдата
РАЩУКА Володимира Анатолійовича — солдата
САВОНЕНКА Сергія Васильовича — старшого сержанта
СКРИГУНЦЯ Петра Дмитровича — сержанта
СКРИПНИКА Ярослава Олександровича — солдата
ТКАЧЕНКА Юрія Васильовича — солдата
ШУГАЙЛА Олексія Володимировича — старшого лейтенанта
ШУЛЄПОВА Сергія Володимировича — старшого солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
АЛЬОШИНА Сергія Олексійовича — майора
БОЙКА Олександра Сергійовича — полковника
ГОНЧАРЕНКА Дмитра Анатолійовича — підполковника
ГОРБАЧА Андрія Вікторовича — полковника
ДІДКОВСЬКУ Елеонору Сергіївну — підполковника
ЛУЦЕНКА Віктора Олексійовича — майора
ПОСТАЩУКА Сергія Васильовича — підполковника
ЯВНІКОВА Олега Миколайовича — майора
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АСТАПОВА Руслана Миколайовича — старшого солдата
ГНІДЕНКА Олександра Андрійовича — солдата
ДАНИЛЬЧУКА Олександра Олександровича — підполковника
МЕДЯНИКА Олександра Івановича — молодшого сержанта
СИСОЄВА Сергія Олексійовича — старшого сержанта
ХОМЕНКА Павла Вікторовича — капітана 3 рангу
ШУМСЬКОГО Сергія Володимировича — капітана 3 рангу
ЩЕСЮКА Володимира Вікторовича — майора
ЮЗЬКОВА Олександра Олександровича — солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
КОНДРЕНКА Івана Петровича — майора
КРИВОГУЗА Івана Володимировича — майора
ТАРАНЮКА Олександра Володимировича — підполковника
ТРИХЛІБА Костянтина Олександровича — старшого лейтенанта
ХАРЕВИЧА В’ячеслава Володимировича — майора.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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