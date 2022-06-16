Нагороджено ще 347 українських воїнів. Із них 61 – посмертно

На сайті президента України опубліковано ще три укази про відзначення військовослужбовців ЗСУ державними нагородами – №414/2022, №415/2022, №416/2022, всі – датовані 15 червня.

Цими указами нагороджені 347 воїнів. Із них 61 – посмертно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №416/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня КОЛОНТАЯ Івана Петровича — підполковника ЧЕРВОНЦЯ Костянтина Миколайовича — капітана ЧУЧУЛУ Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня ГРАВЧЕНКА Володимира Васильовича — старшого лейтенанта КАБАНОВА Віктора Сергійовича — старшого лейтенанта КАЛІЄВСЬКОГО Владислава Ігоровича — капітана КАЛЬМУКА Віктора Тарасовича (посмертно) — лейтенанта КОЛОДКУ Богдана Андрійовича — старшого лейтенанта КУХАРЯ Максима Васильовича — підполковника МАЖАНА Олександра Сергійовича — лейтенанта НАЩАНСЬКОГО Василя Олексійовича — старшого лейтенанта РУДЕНКА Станіслава Олеговича — лейтенанта САПЕГІНА Анатолія Сергійовича (посмертно) — солдата СКУРАТОВСЬКОГО Івана Ігоровича — старшого лейтенанта ШЕМЯКІНА Юрія Олексійовича — підполковника ЯСЕНКА Дениса Юрійовича — старшого лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня КОНОНЕНКА Євгена Анатолійовича — сержанта КУШНЕРЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АБРАМЕНКА Павла Миколайовича — старшого солдата АВДІЄНКА Миколу Петровича (посмертно) — сержанта АВРАМЕНКА Сергія Анатолійовича — солдата АЛЕКСАНДРОВА Олексія Євгеновича — солдата БИСТРІКОВА Петра Сергійовича — підполковника БОБРИЖНОГО Михайла Андрійовича — солдата БОРОДАВКА Віталія Андрійовича — молодшого сержанта ВАНЖУ Івана Володимировича — сержанта ВЕПРІВА Михайла Васильовича — старшого солдата ВИГІВСЬКОГО Вячеслава Валерійовича — солдата ГАЛЬСЬКОГО Олександра Олеговича — старшого сержанта ГАЛЯСА Олександра Євгенійовича (посмертно) — солдата ГЛАДКОВСЬКОГО Арсена Павловича — солдата ГУЗАЙРОВА Іллю Сергійовича — солдата ГУЛЬЧЕНКА Олексія Олександровича — старшого сержанта ДРУЖИНУ Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата ДУЛІЧЕНКА Руслана Володимировича — молодшого сержанта ЗАВІТОВА Вадима Олександровича — старшого сержанта ЗОЗУЛЮ Андрія Миколайовича — старшого солдата ІВАНЦОВА Володимира Андрійовича (посмертно) — старшого солдата ІВАСІВКУ Віталія Олександровича (посмертно) — старшого солдата КАРПОВИЧА Олексія Сергійовича — старшого солдата КОВАЛЕНКА Василя Дмитровича — солдата КОВАЛЯ Івана Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта КОЗАЧИНСЬКОГО Романа Руслановича — молодшого сержанта КОЗУБОВСЬКОГО Петра Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта КОЛУПАЯ Олександра Олександровича — молодшого сержанта КОРОЛЬКОВА Захара Олександровича (посмертно) — солдата КОРОЛЬКОВА Іллю Сергійовича — старшого солдата КОРОТКОВА Юрія Івановича (посмертно) — солдата КРАВЧЕНКА Ярослава Віталійовича (посмертно) — солдата КРАСКОВСЬКОГО Андрія Валерійовича (посмертно) — солдата КРАСНОВИДА Олександра Геннадійовича — старшого солдата КУДЕЛЮ Михайла Федоровича (посмертно) — солдата ЛАЗЬКА Олександра Михайловича — солдата ЛАРІОНОВА Михайла Олександровича (посмертно) — головного сержанта ЛАРЧЕНКА Віталія Юрійовича — старшого солдата ЛЕБЕДЯ Віктора Івановича — підполковника ЛИСЕНКА Володимира Григоровича — солдата ЛИСЕНКА Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата ЛУТА Павла Володимировича (посмертно) — старшого сержанта ЛЬОРИНЦЯ Олександра Федоровича — старшого солдата ЛЮБЕНКА Дениса Анатолійовича (посмертно) — солдата МАНАЙЧЕВА Дмитра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата МАНЕЛЮКА Сергія Петровича (посмертно) — старшого солдата МАТЮХУ Ярослава Павловича (посмертно) — солдата МАХАСОВА Романа Геннадійовича — старшого солдата МЕЛЬНИКОВА Микиту Олександровича (посмертно) — солдата МИРОНЕНКА Олександра Леонідовича (посмертно) — солдата МИТЯЄВА Андрія Юрійовича (посмертно) — солдата МИХАЙЛОВА Андрія Геннадійовича (посмертно) — штаб-сержанта МІНКОВА Івана Георгійовича (посмертно) — солдата МОСКОВКІНА Олександра Юрійовича — солдата НАЦИКА Сергія Семеновича — сержанта НІКОЛАЄНКА Семена Михайловича — старшого сержанта НІКУЛІНА Дмитра Сергійовича — старшого сержанта ОРЄХОВА Володимира Павловича — сержанта ПАДАЛКУ Миколу Петровича (посмертно) — солдата ПАНАСЮКА Максима Ігоровича (посмертно) — солдата ПАРТАЛУ Олександра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата ПАСЛАВСЬКОГО Павла Степановича (посмертно) — сержанта ПІПКУНА Володимира Олександровича (посмертно) — сержанта ПЛЯЧЕНКА Вадима Петровича (посмертно) — солдата ПОНЬКА Віктора Володимировича — штаб-сержанта ПРИМОЧЕНКА Олега Михайловича (посмертно) — сержанта ПУРИКА Сергія Юрійовича (посмертно) — сержанта П’ЯНКОВСЬКОГО Андрія Геннадійовича — солдата РОГОЗУ Ігоря Володимировича (посмертно) — солдата РУСНАКА Любомира Миколайовича (посмертно) — солдата САВЕНКА Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта САФОНОВА Володимира Вікторовича — полковника СОКОЛОВА Олександра Євгеновича (посмертно) — старшого солдата СТАРЧЕНКА Дмитра Володимировича — солдата СТРЕЛЬЧЕНКА Романа Степановича — старшого солдата СТРИЖА Максима Юрійовича — солдата ТАРНАВСЬКОГО Сергія Костянтиновича (посмертно) — майстер-сержанта ТАЦОХУ Максима Валерійовича (посмертно) — солдата ТЕВЕЛЬОВА Руслана Станіславовича — старшого солдата ТЕТЯНЕНКА Євгенія Сергійовича (посмертно) — солдата ТИМОШЕВСЬКОГО Володимира Олексійовича — сержанта ТІТАРЕНКА Валерія Олександровича — сержанта ТРОХИМЕНКА Ярослава Вадимовича — молодшого сержанта ТЯГУНА Едуарда Васильовича (посмертно) — старшого солдата УДОВИЧЕНКА Ігоря Вікторовича — лейтенанта ФЕДОТОВА Дениса Петровича (посмертно) — солдата ФОМЕНКА Артема Олеговича — старшого солдата ФРАНЧУКА Олександра Вікторовича — солдата ХВОЙЦЕВА Миколу Сергійовича (посмертно) — солдата ЦАПОВИЧА Анатолія Васильовича (посмертно) — старшого солдата ЧОКОЛОВА Федора Федоровича — старшого солдата ШЕРЕМЕТУ Олександра Михайловича (посмертно) — сержанта ШИБИРИНА Сергія Михайловича — сержанта ШОСТАКА Олександра Андрійовича (посмертно) — старшого солдата ШТЕФУСЯ Владислава Олеговича (посмертно) — солдата ЮХИМЦЯ Анатолія Анатолійовича (посмертно) — солдата ЯКИМЕНКА Юрія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата ЯНЬЄС-СУНІГУ Артура Сергійовича — солдата Нагородити орденом Данила Галицького ЄРШОВА Максима Олександровича — полковника ПРІБИЛОВА Сергія Олександровича — підполковника ШЕПЕЛЕНКА Андрія Анатолійовича — полковника ЯЩЕНКА Максима Сергійовича — майора Нагородити медаллю “За військову службу Україні” БАЛИКІНА Ігоря Миколайовича — підполковника БЕЛІЗНОГО Віталія Сергійовича — солдата БЕРЕГОВЕНКА Володимира Григоровича — старшого солдата БІЛОГО Владислава Анатолійовича — солдата БОЙЧУКА Олександра Анатолійовича — полковника БУР’ЯНА Вадима Валерійовича — старшого солдата ВОЛОХОВА Валерія Валерійовича — капітана ГОНЧАРА Романа Вікторовича — головного сержанта ГУЗУН Олесю Валеріївну — капітана ГУЦАЛА Володимира Олександровича — солдата ДЕМ’ЯНЕНКА Олега Георгійовича — старшого лейтенанта ДОНЧАКА Олександра Олександровича — солдата ДЯКА Олександра Олеговича — капітана 3 рангу ЗАХАРЧУКА Владислава Анатолійовича — старшого лейтенанта ЗДОРА Анатолія Георгійовича — солдата КАПИША Володимира Леонтійовича — підполковника КАПУСТУ Андрія Ярославовича — солдата КАРЯКУ Федора Федоровича — солдата КИКОТЯ Андрія Володимировича — солдата КИРИЧЕНКА Артура Олександровича — солдата КОВАЛЕНКА Артема Олеговича — старшого солдата КОВАЛЕНКА Юрія Федоровича — солдата КОНДРУ Олександра Миколайовича — молодшого сержанта КОРНІЄНКА Максима Олеговича — солдата ЛИСЕНКА Андрія Сергійовича — майора ЛІТВІНОВА Дмитра Миколайовича — майстер-сержанта ЛОСЯ Віталія Вікторовича — головного сержанта МАКСИМЕНКА Максима Миколайовича — молодшого сержанта МАКСЮТУ Владислава Володимировича — молодшого сержанта МАЛЯВУ Костянтина Володимировича — сержанта МАРТІНА Максима Юрійовича — солдата МИКИТЮКА Максима Юрійовича — старшого сержанта ОЛЕШКА Олександра Ігоровича — солдата ПАЛЬКА Віктора Олеговича — солдата ПАНЧЕНКА Костянтина Сергійовича — старшого солдата ПЕТРОВА Андрія Вікторовича — солдата ПИЛИПЕНКА Романа Сергійовича — старшого солдата ПИЛЬНИКА Олега Володимировича — лейтенанта ПІНЧУКА Дмитра Юрійовича — головного сержанта ПЛІСКА Олександра Вячеславовича — старшого сержанта ПОТАПЕНКА Сергія Вікторовича — молодшого сержанта РАВІНСЬКОГО Віктора Миколайовича — старшого сержанта РЕВУРУ Василя Васильовича — солдата РУБІНШТЕЙНА Андрія Володимировича — старшого солдата СИВОКОНЯ Олега Георгійовича — підполковника СМЕТАННІКОВА Костянтина Сергійовича — солдата СОЛОВ’Я Віталія Володимировича — молодшого сержанта ТКАЧА Валентина Вікторовича — солдата ФОРМАЛЬОВА Артема Михайловича — молодшого сержанта ФРОЛОВА Максима Михайловича — солдата ХАКІМОВА Олександра Абдухоліковича — солдата ЦВІТАНСЬКОГО Максима Сергійовича — солдата ШАВЛА Сергія Станіславовича — молодшого сержанта ШАРАПАНОВСЬКОГО Вадима Івановича — солдата ШПУРТИКУ Василя Васильовича — старшого солдата ЯГОВЦЯ Вадима Євгеновича — молодшого сержанта Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БАРАБАЩЕНКА Сергія Анатолійовича — старшого солдата БИКОВА Максима Геннадійовича — молодшого сержанта БОЙКА Володимира Павловича — солдата ГОНЧАРУКА Олега Юрійовича — молодшого сержанта ЖУРАВЛЯ Юрія Миколайовича — головного сержанта ЗАМРІЯ Владислава Васильовича — солдата ЗАПАДНЮ Романа Володимировича — солдата КАЛЕНИКА Тараса Вікторовича — солдата КОНЯХІНА Олександра Олександровича — солдата КОПЕРУ Сергія Валерійовича — солдата КОТЛЯРЕНКА Дмитра Леонідовича — молодшого лейтенанта КРАВЧЕНКА Олега Олексійовича — сержанта КРУЖКА Максима Олеговича — солдата КУЗНЄЦОВА Андрія Едуардовича — солдата ЛУНГУ Івана Георгійовича — молодшого сержанта МАКАРА Нестора Мироновича — сержанта М’ЯКЕНЬКОГО Олександра Віталійовича — старшого сержанта НЕСТЕРОВА Олексія Володимировича — сержанта ОСПУ Віктора Миколайовича — солдата ПАНКОВА Сергія Сергійовича — лейтенанта ПЕНЯКА Юрія Васильовича — підполковника ПРОЗОРОВА Олександра Олександровича — солдата РУДЕНКА Олександра Вікторовича — солдата СОКИРКА Андрія Вікторовича — солдата ТРОХИМЧУКА Романа Васильовича — старшого солдата ТРОЦЬКОГО Сергія Володимировича — солдата ФЕДОРКА Дмитра Івановича — солдата ФУРСОВА Вадима Костянтиновича — солдата ЧОРНОБАЯ Андрія Володимировича — солдата ШАПОШНИКА Артема Вадимовича — старшого солдата. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 15 червня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №415/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня ВЕРБИЦЬКОГО Володимира Вікторовича — підполковника КОВАЛЬЧУКА Андрія Олександровича (посмертно) — молодшого лейтенанта КОЛЬЧЕНКА Олександра Миколайовича — підполковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня ВЕДМЕДЯ Станіслава Олександровича (посмертно) — капітана КЛИМЕНКА Володимира Федоровича (посмертно) — молодшого сержанта КОБАЦЬКОГО Руслана Богдановича (посмертно) — солдата КОРНЄЄВА Володимира Володимировича — старшого лейтенанта ОВЧИННІКОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата ПРОКОПЕНКА Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата СЕРГІЄНКА Руслана Юрійовича (посмертно) — сержанта ТЕМЕРКАЯЄВА Сергія Володимировича (посмертно) — сержанта ЯРОШЕНКА Володимира Степановича (посмертно) — сержанта Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня МОШКАРІНА Руслана Павловича — старшого сержанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АКІМОВА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта БАБКІНА Максима Юрійовича — старшого солдата БАБКІНА Юрія Івановича — старшого солдата БІЛОШИЦЬКОГО Вадима Вікторовича — солдата БОЙКА Олександра Валерійовича — молодшого сержанта ВАРИВОДУ Олега Вікторовича — молодшого сержанта ГАРАНЖУ Олександра Дмитровича — молодшого сержанта ГОНЧАРЕНКА Володимира Петровича — старшого сержанта ДАВИДОВА Василя Олександровича — старшого солдата ЄЛІЗАРОВА Вадима Валентиновича — капітана медичної служби ЗАБІЯКУ В’ячеслава Миколайовича — старшину ЗАЄВА Сергія Борисовича — старшого солдата ЗАХАРОВА Дмитра Володимировича — штаб-сержанта ЗЕНЧЕНКА Геннадія Миколайовича — головного сержанта ЗУБАЛІЯ Андрія Анатолійовича — майора ІВАНОВА Ігоря Васильовича — штаб-сержанта КОРЖОВА Едуарда Миколайовича — молодшого сержанта КРАСЮКА Івана Григоровича — солдата КУЧЕРЯВОГО Дениса Деврімовича — старшого солдата ЛАКОЗУ Миколу Олександровича — старшого лейтенанта МАКЄЄВА Олександра Сергійовича — солдата МЕЩАНИНЦЯ Вадима Олександровича — старшого солдата МИЗУ Дениса Вікторовича — старшого солдата МОЙСЕЄНКА Андрія Вікторовича — солдата МУХОЄДОВА Ігоря Євгеновича — молодшого сержанта НІКОЛАЄНКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта НОВОСЕЛЬЦЕВА Дмитра В’ячеславовича — солдата ОВДІЄНКА Юрія Миколайовича — штаб-сержанта ОНАЦЬКОГО Павла Юрійовича — солдата ОСАДЧОГО Артема Сергійовича — старшого лейтенанта ОСИПЕНКА Олександра Миколайовича — штаб-сержанта ПАЛІЯ Віталія Володимировича — майстер-сержанта ПИЛИПЕНКА Ігоря Миколайовича — молодшого сержанта ПИЩОЛУ Сергія Миколайовича — старшого солдата ПЛИСКУ Наталію Михайлівну — молодшого сержанта ПРАЦКОВА Вадима Юрійовича — старшого солдата ПРОКОПОВИЧА Олексія Васильовича — солдата ПУСТОБОРОДА Володимира Анатолійовича — старшого сержанта РОМАШКА Миколу Вікторовича — молодшого сержанта САПУНА Руслана Івановича — сержанта СКЛЯРЕНКА Віктора Лаврентійовича — солдата СМІЯНА В’ячеслава Івановича — старшого солдата ТРЕТЯКА Юрія Дмитровича — старшого сержанта ФЕДОРЕНКА Юрія Віталійовича — старшого солдата ФРОЛОВА Максима Ігоровича — старшого солдата ХІЛИКА Анатолія Івановича — старшого сержанта ШАПОВАЛА Олександра Сергійовича — старшого солдата ШВЕЦЯ Олександра Олексійовича — солдата ШЕВЦОВА Андрія Петровича — старшого солдата ШЕЛЕГА Дмитра Миколайовича — солдата ЮРЧЕНКА Григорія Сергійовича — солдата Нагородити орденом Данила Галицького ПИЛИПЕНКА В’ячеслава Вікторовича — старшого лейтенанта Нагородити медаллю “За військову службу Україні” БЕРЕЖНОГО Сергія Ігоровича — солдата БОДНЮ Олександра Олександровича — старшого солдата ВЕНІСЛАВСЬКОГО Віталія Миколайовича — солдата ВОРОХА Віталія Андрійовича — солдата ГРАДИНАРА Владислава Вікторовича — молодшого сержанта ДОРОШЕНКА Юрія Івановича — солдата ДЯЧУКА Ігоря Михайловича — солдата ЗУБОВИЧА Олексія Володимировича — солдата КОМАРНИЦЬКОГО Василя Васильовича — старшого лейтенанта МАЙБОРОДУ Романа Сергійовича — солдата СУСПІНА Костянтина Георгійовича — солдата ХІЛОБОКА Владислава Геннадійовича — солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БОБИРЯ Руслана Миколайовича — молодшого сержанта ЛАВРІНЕНКА Павла Сергійовича — солдата. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 15 червня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №414/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня ЛЕВЧЕНКА Валерія Валентиновича — підполковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БЕЛЕЯ Андрія Івановича — старшого лейтенанта ВОЛКОВА Олексія Олександровича — полковника ВОСТРІКОВА Андрія Анатолійовича — полковника ГРЕСЯ Михайла Михайловича — полковника ЄМЕЛЬЯНОВА Якова Олександровича — полковника КУЗЬМІНА Сергія Анатолійовича — полковника МОРОЗА Олега Миколайовича — полковника РЕДЬКУ Олега Володимировича — майора САВІНОВА Олега Олександровича — капітана 1 рангу ТУРАНСЬКОГО Дмитра Михайловича — підполковника Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ЛЮТАРЕВИЧА Сергія Васильовича — старшого сержанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня БОДНАРЧУКА Романа Олександровича — головного сержанта ГІБАЛЮКА Юрія Олександровича — солдата ГЛАДКОВА Дмитра Володимировича — солдата ГОРПИНИЧА Артема Володимировича — підполковника ГУСАКА Олеся Андрійовича — солдата ЄСІПОВА Богдана Анатолійовича — старшого сержанта ІВАСЬКА Василя Леонідовича — молодшого сержанта ІНАЛИПУ Володимира Володимировича — солдата КОНДРАТЮКА Юрія Сергійовича — майора КРИВУЛЮ Сергія Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта КРИВУЩЕНКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта ЛИСЕНКА Ярослава Олександровича — солдата МАГАСА Василя Борисовича — солдата МАРТИНЧУКА Володимира Сергійовича — підполковника МАРУСИЧА Володимира Павловича — майора МАСЯНЗОВА Костянтина Сергійовича — старшого лейтенанта МЕДВЕДЬОВА Олександра Сергійовича — лейтенанта НАЗАРЕНКА Володимира Едуардовича — лейтенанта ОРОПАЯ Євгенія Леонідовича — молодшого лейтенанта ПЕРМЯКОВА Руслана Геннадійовича — штаб-сержанта ПОТЕБЕНЬКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта ПУЛЬМАНОВСЬКОГО Дмитра Сергійовича — старшого солдата РАЩУКА Володимира Анатолійовича — солдата САВОНЕНКА Сергія Васильовича — старшого сержанта СКРИГУНЦЯ Петра Дмитровича — сержанта СКРИПНИКА Ярослава Олександровича — солдата ТКАЧЕНКА Юрія Васильовича — солдата ШУГАЙЛА Олексія Володимировича — старшого лейтенанта ШУЛЄПОВА Сергія Володимировича — старшого солдата Нагородити орденом Данила Галицького АЛЬОШИНА Сергія Олексійовича — майора БОЙКА Олександра Сергійовича — полковника ГОНЧАРЕНКА Дмитра Анатолійовича — підполковника ГОРБАЧА Андрія Вікторовича — полковника ДІДКОВСЬКУ Елеонору Сергіївну — підполковника ЛУЦЕНКА Віктора Олексійовича — майора ПОСТАЩУКА Сергія Васильовича — підполковника ЯВНІКОВА Олега Миколайовича — майора Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АСТАПОВА Руслана Миколайовича — старшого солдата ГНІДЕНКА Олександра Андрійовича — солдата ДАНИЛЬЧУКА Олександра Олександровича — підполковника МЕДЯНИКА Олександра Івановича — молодшого сержанта СИСОЄВА Сергія Олексійовича — старшого сержанта ХОМЕНКА Павла Вікторовича — капітана 3 рангу ШУМСЬКОГО Сергія Володимировича — капітана 3 рангу ЩЕСЮКА Володимира Вікторовича — майора ЮЗЬКОВА Олександра Олександровича — солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” КОНДРЕНКА Івана Петровича — майора КРИВОГУЗА Івана Володимировича — майора ТАРАНЮКА Олександра Володимировича — підполковника ТРИХЛІБА Костянтина Олександровича — старшого лейтенанта ХАРЕВИЧА В’ячеслава Володимировича — майора. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 15 червня 2022 року