Нагороджені півтори сотні воїнів НГУ, ДПСУ і поліції. Посмертно – 31

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

у Національній гвардії України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ДИМИХІНА Андрія Петровича — полковника

ЛИМАНЦЯ Сергія Ростиславовича (посмертно) — штаб-сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ВЄСЄЛОВА Максима Валерійовича — старшого лейтенанта

ОЛЕКСІЄНКА Максима Сергійовича (посмертно) — сержанта

ШАСТУНА Ігоря Михайловича (посмертно) — старшого сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АБРАМОВА Максима Олеговича — молодшого сержанта

АЙРАПЕТОВА Марата Юрійовича — підполковника

АНДРУСЕНКА Романа Олеговича — старшого солдата

АХМЕТОВА Сергія Юрійовича — молодшого сержанта

БАРАДУЛІНА Олександра Олександровича — лейтенанта

БИТУ Євгенія Анатолійовича — капітана

БІЛИКА Олексія Миколайовича — старшого солдата

БОДНАРЧУКА Ігоря Ігоровича — солдата

БОНДАРЯ Івана Сергійовича — старшого солдата

БУЛОШНІКОВА Сергія Олеговича — солдата

ВЕРНІЄНКА Олександра Григоровича — старшого сержанта

ВОРОЖЦОВА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата

ГЕРАСИМЕНКА Сергія Валерійовича — майора

ГРОСУЛА Ростислава Ігоровича — солдата

ЄРМОЛАЄВА Богдана Костянтиновича — молодшого сержанта

ЖЕРЕБЕЦЬКОГО Дениса Васильовича — старшого солдата

КИЛИКІВСЬКОГО Максима Олександровича — сержанта

КОРНЕЛЮКА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта

КОСТЕНКА Владислава Вікторовича — старшого солдата

КОЦАРЯ Богдана Ярославовича (посмертно) — солдата

КРАМАРЕНКА Владислава Вадимовича (посмертно) — старшого лейтенанта

КРИВЦЯ Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата

КУЗЬМЕНКА Романа Івановича — головного сержанта

КУЦЕНКА Михайла Михайловича — солдата

НАТИКАЧА Юрія Васильовича — старшого лейтенанта

ОДИНОКОВА Сергія Сергійовича — солдата

ПАВЛЕНКА Семена Дементійовича — молодшого сержанта

ПОЛІЩУКА Юрія Вікторовича — солдата

ПОПИЧКА Максима Валерійовича — солдата

ПОСУНЬКА Дениса Володимировича — молодшого сержанта

РАБЧЕВСЬКОГО Володимира Івановича (посмертно) — солдата

РУДОЛЬФА Романа Руслановича — головного сержанта

САРАЖИНСЬКОГО Олексія Олександровича (посмертно) — солдата

СВАТКІВСЬКОГО Володимира Івановича — старшого сержанта

СЕМЕНЕНКА Данила Артемовича (посмертно) — солдата

СИДОРУКА Владислава Валентиновича — солдата

ШЕЛЕСТА Сергія Станіславовича — молодшого сержанта

ШОСТАЛЯ Вадима Вікторовича — головного сержанта

ШРАМЕНКА Ярослава Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ЯНЦЕВИЧА Сергія Володимировича — полковника

ЯРОШЕНКА Олеся Миколайовича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

БОЧАРНИКОВА Дмитра Миколайовича — капітана

ДОСЯКА Івана Миколайовича – майора

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ГАРЬКАВОГО Андрія Анатолійовича — солдата

ЄЖЕЛА Сергія Валерійовича — старшого солдата

ІСАКОВА Руслана Володимировича — молодшого сержанта

КИШУ Андрія Григоровича — солдата

КОМПАНІЙЦЯ Владислава Павловича — солдата

КУЗНЄЦОВА Богдана Володимировича — старшого солдата

НОВІКОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата

ПІДКАМІННОГО Валерія Вікторовича — солдата

ПОДОЛЬСЬКОГО Михайла Васильовича — молодшого сержанта

РЕБРИША Володимира Михайловича — солдата

САНЖАРЕВСЬКОГО Олександра Юрійовича — солдата

СЕМІРАЗУМЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата

СЕРЕДУ Данила Сергійовича — старшого солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БАРНЯКА Ігоря Віталійовича — підполковника

БУГРОВА Миколу Миколайовича — майора

ВЕРЕМІЯ Павла Олександровича — головного сержанта

ГАВРИЛІВА Павла Володимировича — підполковника

ГАВРИША Віталія Олександровича — старшого солдата

ГОЛОГУРСЬКОГО Михайла Івановича — лейтенанта

ГРЕЧАНЮКА Василя Васильовича — старшого лейтенанта

ЗАБОЛОТНОГО Павла Валерійовича — лейтенанта

ЗОЗУЛЮ Юрія Володимировича — підполковника

ЗОЛОТОПУПА Олександра Миколайовича — лейтенанта

КОРЗУНА Михайла Євгенійовича — майстер-сержанта

КОСОБУЦЬКОГО Юрія Васильовича — капітана

КОТВИЦЬКОГО Олександра Івановича — старшого лейтенанта

ЛАВОШНИКА Едуарда Ігоровича — солдата

МАКСИМЕНКА Дениса Ігоровича — старшого солдата

МАМЕДОВА Тімура Алійовича — солдата

МАНТАЧКУ Ігоря Анатолійовича — капітана

МАРТИНЮКА Юрія Леонідовича — старшого лейтенанта

МАРЦЕНЮКА Олега Юрійовича — молодшого лейтенанта

МЕДВЕДЕНКА Олексія Олеговича — головного сержанта

МЕЛЬНИКА Сергія Ігоровича — капітана

ОСАВОЛЮКА Сергія Петровича — молодшого сержанта

ПАНЬКОВА Ігоря Олександровича — солдата

ПОШТАРУКА Олексія Олеговича — солдата

ПРОДАНА Дениса Вікторовича — головного сержанта

ПУШИШИНА Олександра Миколайовича — старшого сержанта

ПЯТНЕНКА Сергія Артемовича — старшого солдата

РОТАРЯ Дениса Дмитровича — лейтенанта

СОРОКІНА Володимира Миколайовича — підполковника

ФЕДОРЕНКА Ігоря Олександровича — солдата

ФЕДОРЕНКА Сергія Ігоровича – молодшого сержанта

у Національній поліції України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОЛІЛОГО Олександра Петровича — полковника поліції

ЛИСОГОРА Артема Володимировича — полковника поліції

Нагородити орденом Данила Галицького

ПІКАЛОВА Євгена Сергійовича – директора Департаменту

у Державній прикордонній службі України:

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ТКАЧУКА Миколу Миколайовича (посмертно) – старшого майстер-сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АБРАМЧУКА Віталія Васильовича (посмертно) — штаб-сержанта

БУРСОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого майстер-сержанта

ВАСЕРУКА Євгена Васильовича — старшого лейтенанта

ВАШУКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого майстер-сержанта

ЄЛФІМОВА Максима Юрійовича (посмертно) — штаб-сержанта

КУЦУКА Юрія Васильовича (посмертно) — полковника

ЛИТВЯКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого майстер-сержанта

МАТЯША В’ячеслава Миколайовича (посмертно) — підполковника

НАГОРНОГО Андрія Сергійовича (посмертно) — підполковника

ОЛІЙНИКА Владислава Олександровича — матроса

ОСАДЧОГО Ігоря Вікторовича (посмертно) — підполковника

ПЕТРЕНКА Дмитра Вікторовича (посмертно) — майстер-сержанта

ПОПОВЧЕНКА Олександра Володимировича (посмертно) — головного сержанта

РЕДЬКА Дмитра Володимировича — майстер-сержанта

СЛОБОДЯНЮКА Максима Валерійовича (посмертно) — майора

СПІВАКА Сергія Васильовича (посмертно) — старшого майстер-сержанта

СУБОТІНА Андрія Валерійовича (посмертно) — капітана юстиції

ТРУША Андрія Вікторовича (посмертно) — сержанта

ФЕДЧЕНКА Владислава Миколайовича (посмертно) — майстер-сержанта

ШАБРОВА Володимира Анатолійовича — штаб-старшину

ШАПОВАЛОВА Євгена Олександровича (посмертно) — полковника

ШАСТУНА Дмитра Костянтиновича (посмертно) – молодшого сержанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАРБАШОВА Костянтина Олексійовича – полковника

ВОЙТЕНКА Євгена Михайловича — полковника

ГОНТАРЯ Сергія Володимировича — майора

КІПАРЕНКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта

КОСЯКА Данила Едуардовича — молодшого сержанта

КУЛЬЧИКОВСЬКУ Анастасію Дмитрівну — старшого лейтенанта

ЛУКАША Св’ятослава Володимировича — лейтенанта

МАЦАКА Віталія Валентиновича — полковника

ПОСТОЄНКО Наталію Василівну — старшого лейтенанта

ТЕРЕЩЕНКА Максима Анатолійовича — старшого сержанта

ТИХОНЮК Віру Сергіївну — старшого лейтенанта

ЯВОРСЬКОГО Віталія Валерійовича — підполковника

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІ ступеня

КАРДАША Миколу Станіславовича — полковника

ПТИЦЮ Олександра Григоровича – бригадного генерала

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

ВАСИЛЬЧУКА Юрія Васильовича — майора

ГИКАВЧУКА Сергія Михайловича — підполковника

КІГІВЧАКА Романа Івановича – полковника

КОЙДУ Костянтина Анатолійовича — полковника

СКОРОХОД Вікторію Миколаївну — старшого лейтенанта

ЧИКІНА Федора Федоровича — підполковника

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ВАСІЛЬЄВА Вячеслава Олександровича — полковника

ГАВРИЛЕНКА Дмитра Вікторовича — штаб-сержанта

ДЕРКАЧОВА Олександра Валерійовича — майстер-сержанта

ЗУБЕНКА Андрія Сергійовича — старшого сержанта

КАЛМИКОВА Максима Андрійовича — старшого матроса

КАРАМАНА Руслана Анатолійовича — майстер-сержанта

КАРАЧУНА Василя Павловича — майстер-сержанта

КЛІМЧЕНКА Валентина Олександровича — головного сержанта

КОСТЕНКА Віталія Федоровича — молодшого сержанта

КУЛИКА Олексія Олександровича (посмертно) — головного сержанта

МАСЛЄЄВА Олександра Володимировича — головного сержанта

ПАЛАМАРЧУКА Максима Васильовича — штаб-сержанта

ПОМИЛЯЙКА Сергія Миколайовича — старшого сержанта

СИЗОНЕНКА Володимира Миколайовича — старшого лейтенанта

СНІСАРА Максима Юрійовича — майора

ТКАЧУКА Михайла Леонідовича — старшого солдата

ЧЕПЕЛЕВСЬКОГО Михайла Миколайовича — старшого солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ