Нагороджені півтори сотні воїнів НГУ, ДПСУ і поліції. Посмертно – 31

На сайті президента України оприлюднено указ №409/2022 про відзначення державними нагородами.
Цього разу, 15 червня, відзначені військовослужбовці Нацгвардії, Держприкордонслужби, співробітники Нацполіції – загалом 147 осіб. Із них 31 – посмертно.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
у Національній гвардії України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ДИМИХІНА Андрія Петровича — полковника
ЛИМАНЦЯ Сергія Ростиславовича (посмертно) — штаб-сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ВЄСЄЛОВА Максима Валерійовича — старшого лейтенанта
ОЛЕКСІЄНКА Максима Сергійовича (посмертно) — сержанта
ШАСТУНА Ігоря Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АБРАМОВА Максима Олеговича — молодшого сержанта
АЙРАПЕТОВА Марата Юрійовича — підполковника
АНДРУСЕНКА Романа Олеговича — старшого солдата
АХМЕТОВА Сергія Юрійовича — молодшого сержанта
БАРАДУЛІНА Олександра Олександровича — лейтенанта
БИТУ Євгенія Анатолійовича — капітана
БІЛИКА Олексія Миколайовича — старшого солдата
БОДНАРЧУКА Ігоря Ігоровича — солдата
БОНДАРЯ Івана Сергійовича — старшого солдата
БУЛОШНІКОВА Сергія Олеговича — солдата
ВЕРНІЄНКА Олександра Григоровича — старшого сержанта
ВОРОЖЦОВА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата
ГЕРАСИМЕНКА Сергія Валерійовича — майора
ГРОСУЛА Ростислава Ігоровича — солдата
ЄРМОЛАЄВА Богдана Костянтиновича — молодшого сержанта
ЖЕРЕБЕЦЬКОГО Дениса Васильовича — старшого солдата
КИЛИКІВСЬКОГО Максима Олександровича — сержанта
КОРНЕЛЮКА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта
КОСТЕНКА Владислава Вікторовича — старшого солдата
КОЦАРЯ Богдана Ярославовича (посмертно) — солдата
КРАМАРЕНКА Владислава Вадимовича (посмертно) — старшого лейтенанта
КРИВЦЯ Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
КУЗЬМЕНКА Романа Івановича — головного сержанта
КУЦЕНКА Михайла Михайловича — солдата
НАТИКАЧА Юрія Васильовича — старшого лейтенанта
ОДИНОКОВА Сергія Сергійовича — солдата
ПАВЛЕНКА Семена Дементійовича — молодшого сержанта
ПОЛІЩУКА Юрія Вікторовича — солдата
ПОПИЧКА Максима Валерійовича — солдата
ПОСУНЬКА Дениса Володимировича — молодшого сержанта
РАБЧЕВСЬКОГО Володимира Івановича (посмертно) — солдата
РУДОЛЬФА Романа Руслановича — головного сержанта
САРАЖИНСЬКОГО Олексія Олександровича (посмертно) — солдата
СВАТКІВСЬКОГО Володимира Івановича — старшого сержанта
СЕМЕНЕНКА Данила Артемовича (посмертно) — солдата
СИДОРУКА Владислава Валентиновича — солдата
ШЕЛЕСТА Сергія Станіславовича — молодшого сержанта
ШОСТАЛЯ Вадима Вікторовича — головного сержанта
ШРАМЕНКА Ярослава Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
ЯНЦЕВИЧА Сергія Володимировича — полковника
ЯРОШЕНКА Олеся Миколайовича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
БОЧАРНИКОВА Дмитра Миколайовича — капітана
ДОСЯКА Івана Миколайовича – майора
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ГАРЬКАВОГО Андрія Анатолійовича — солдата
ЄЖЕЛА Сергія Валерійовича — старшого солдата
ІСАКОВА Руслана Володимировича — молодшого сержанта
КИШУ Андрія Григоровича — солдата
КОМПАНІЙЦЯ Владислава Павловича — солдата
КУЗНЄЦОВА Богдана Володимировича — старшого солдата
НОВІКОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата
ПІДКАМІННОГО Валерія Вікторовича — солдата
ПОДОЛЬСЬКОГО Михайла Васильовича — молодшого сержанта
РЕБРИША Володимира Михайловича — солдата
САНЖАРЕВСЬКОГО Олександра Юрійовича — солдата
СЕМІРАЗУМЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата
СЕРЕДУ Данила Сергійовича — старшого солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БАРНЯКА Ігоря Віталійовича — підполковника
БУГРОВА Миколу Миколайовича — майора
ВЕРЕМІЯ Павла Олександровича — головного сержанта
ГАВРИЛІВА Павла Володимировича — підполковника
ГАВРИША Віталія Олександровича — старшого солдата
ГОЛОГУРСЬКОГО Михайла Івановича — лейтенанта
ГРЕЧАНЮКА Василя Васильовича — старшого лейтенанта
ЗАБОЛОТНОГО Павла Валерійовича — лейтенанта
ЗОЗУЛЮ Юрія Володимировича — підполковника
ЗОЛОТОПУПА Олександра Миколайовича — лейтенанта
КОРЗУНА Михайла Євгенійовича — майстер-сержанта
КОСОБУЦЬКОГО Юрія Васильовича — капітана
КОТВИЦЬКОГО Олександра Івановича — старшого лейтенанта
ЛАВОШНИКА Едуарда Ігоровича — солдата
МАКСИМЕНКА Дениса Ігоровича — старшого солдата
МАМЕДОВА Тімура Алійовича — солдата
МАНТАЧКУ Ігоря Анатолійовича — капітана
МАРТИНЮКА Юрія Леонідовича — старшого лейтенанта
МАРЦЕНЮКА Олега Юрійовича — молодшого лейтенанта
МЕДВЕДЕНКА Олексія Олеговича — головного сержанта
МЕЛЬНИКА Сергія Ігоровича — капітана
ОСАВОЛЮКА Сергія Петровича — молодшого сержанта
ПАНЬКОВА Ігоря Олександровича — солдата
ПОШТАРУКА Олексія Олеговича — солдата
ПРОДАНА Дениса Вікторовича — головного сержанта
ПУШИШИНА Олександра Миколайовича — старшого сержанта
ПЯТНЕНКА Сергія Артемовича — старшого солдата
РОТАРЯ Дениса Дмитровича — лейтенанта
СОРОКІНА Володимира Миколайовича — підполковника
ФЕДОРЕНКА Ігоря Олександровича — солдата
ФЕДОРЕНКА Сергія Ігоровича – молодшого сержанта
у Національній поліції України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОЛІЛОГО Олександра Петровича — полковника поліції
ЛИСОГОРА Артема Володимировича — полковника поліції
Нагородити орденом Данила Галицького
ПІКАЛОВА Євгена Сергійовича – директора Департаменту
у Державній прикордонній службі України:
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ТКАЧУКА Миколу Миколайовича (посмертно) – старшого майстер-сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АБРАМЧУКА Віталія Васильовича (посмертно) — штаб-сержанта
БУРСОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого майстер-сержанта
ВАСЕРУКА Євгена Васильовича — старшого лейтенанта
ВАШУКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого майстер-сержанта
ЄЛФІМОВА Максима Юрійовича (посмертно) — штаб-сержанта
КУЦУКА Юрія Васильовича (посмертно) — полковника
ЛИТВЯКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого майстер-сержанта
МАТЯША В’ячеслава Миколайовича (посмертно) — підполковника
НАГОРНОГО Андрія Сергійовича (посмертно) — підполковника
ОЛІЙНИКА Владислава Олександровича — матроса
ОСАДЧОГО Ігоря Вікторовича (посмертно) — підполковника
ПЕТРЕНКА Дмитра Вікторовича (посмертно) — майстер-сержанта
ПОПОВЧЕНКА Олександра Володимировича (посмертно) — головного сержанта
РЕДЬКА Дмитра Володимировича — майстер-сержанта
СЛОБОДЯНЮКА Максима Валерійовича (посмертно) — майора
СПІВАКА Сергія Васильовича (посмертно) — старшого майстер-сержанта
СУБОТІНА Андрія Валерійовича (посмертно) — капітана юстиції
ТРУША Андрія Вікторовича (посмертно) — сержанта
ФЕДЧЕНКА Владислава Миколайовича (посмертно) — майстер-сержанта
ШАБРОВА Володимира Анатолійовича — штаб-старшину
ШАПОВАЛОВА Євгена Олександровича (посмертно) — полковника
ШАСТУНА Дмитра Костянтиновича (посмертно) – молодшого сержанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БАРБАШОВА Костянтина Олексійовича – полковника
ВОЙТЕНКА Євгена Михайловича — полковника
ГОНТАРЯ Сергія Володимировича — майора
КІПАРЕНКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта
КОСЯКА Данила Едуардовича — молодшого сержанта
КУЛЬЧИКОВСЬКУ Анастасію Дмитрівну — старшого лейтенанта
ЛУКАША Св’ятослава Володимировича — лейтенанта
МАЦАКА Віталія Валентиновича — полковника
ПОСТОЄНКО Наталію Василівну — старшого лейтенанта
ТЕРЕЩЕНКА Максима Анатолійовича — старшого сержанта
ТИХОНЮК Віру Сергіївну — старшого лейтенанта
ЯВОРСЬКОГО Віталія Валерійовича — підполковника
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІ ступеня
КАРДАША Миколу Станіславовича — полковника
ПТИЦЮ Олександра Григоровича – бригадного генерала
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ВАСИЛЬЧУКА Юрія Васильовича — майора
ГИКАВЧУКА Сергія Михайловича — підполковника
КІГІВЧАКА Романа Івановича – полковника
КОЙДУ Костянтина Анатолійовича — полковника
СКОРОХОД Вікторію Миколаївну — старшого лейтенанта
ЧИКІНА Федора Федоровича — підполковника
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ВАСІЛЬЄВА Вячеслава Олександровича — полковника
ГАВРИЛЕНКА Дмитра Вікторовича — штаб-сержанта
ДЕРКАЧОВА Олександра Валерійовича — майстер-сержанта
ЗУБЕНКА Андрія Сергійовича — старшого сержанта
КАЛМИКОВА Максима Андрійовича — старшого матроса
КАРАМАНА Руслана Анатолійовича — майстер-сержанта
КАРАЧУНА Василя Павловича — майстер-сержанта
КЛІМЧЕНКА Валентина Олександровича — головного сержанта
КОСТЕНКА Віталія Федоровича — молодшого сержанта
КУЛИКА Олексія Олександровича (посмертно) — головного сержанта
МАСЛЄЄВА Олександра Володимировича — головного сержанта
ПАЛАМАРЧУКА Максима Васильовича — штаб-сержанта
ПОМИЛЯЙКА Сергія Миколайовича — старшого сержанта
СИЗОНЕНКА Володимира Миколайовича — старшого лейтенанта
СНІСАРА Максима Юрійовича — майора
ТКАЧУКА Михайла Леонідовича — старшого солдата
ЧЕПЕЛЕВСЬКОГО Михайла Миколайовича — старшого солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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