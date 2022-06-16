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Бійці закарпатської бригади ТрО на Донеччині діляться харчами з жителями фронтових сіл. ВІДЕО

16/06/2022 14:17

Військовослужбовці 101-ї закарпатської бригади тероборони ЗСУ, які виконують бойові завдання на Донеччині, надали “Новинарні” відео, що показує передачу продуктових наборів літнім місцевим жителям. Цей сюжет спростовує наративи російської пропаганди, котра розповідає, нібито мешканці Донбасу чекають не ЗС України, а “російських визволителів”.

Відео було зняте в середині травня у прифронтовому селі Володимирівка Бахмутського району Донецької області, що між трасою Бахмут-Лисичанськ та містом Попасна.

Більшість мешканців на цей час виїхали з села, магазини не працювали, не було де дістати хліба.

У кадрі – “Петрович”, боєць 3-ї роти 212-го батальйону 101 ОБрТрО, який приніс пакунок харчів місцевій жінці похилого віку, сказав: “Дорогенькі, ми з вами!” та додав, що зараз ще вріже свого сала.

Жінка від розчулення заплакала, обняла, перехрестила солдата та прочитала молитву за українських воїнів: “Спаси вас Бог!”

У цей час чуються далекі залпи артилерії – жінка лякається, а українські військові заспокоюють її та просять пройти в укриття.

Як розповів “Новинарніпобратим “Мольфар”, відео було зняте перед самим відступом підрозділів ЗСУ із Володимирівки. Зараз це село залишається під окупацією.

Воєнна ситуація в районі села Володимирівка станом на 16.06.2022

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