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“Бабця з прапором СРСР” з-під Харкова проклинає російську армію, бо окупанти зруйнували її оселю

05/05/2022 18:49

Пенсіонерка Анна Іванова, яка вийшла з червоним більшовицьким прапором назустріч українським військовим, кляне російську армію за зруйнований дім.

Про це інформує в четвер, 5 травня, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури та інформаційної політики.

Зазначається, що військовослужбовець 22-го батальйону 92-ї бригади Збройних сил України з позивним “Кадет” допоміг пенсіонерці Івановій Анні Іванівні та її чоловікові евакуюватися зі свого будинку неподалік Харкова до безпечного місця. Перед цим він допомагав їм їжею та гуманітарною допомогою.

Наразі вона перебуває в одній із міських лікарень Харкова. Російські окупанти обстріляли її будинок із мінометрів.

Усупереч російській пропаганді, син Анни Іванівни не вивозив її в Росію, а сама вона розібралась, що її дім обстрілюють російські окупанти.

Анна Іванівна каже, що вийшла до українських військових, бо гадала, що це російські окупанти й намагалась “примиритися” з ними червоним більшовицьким прапором, аби вони “не громили” село й Україну. Але тепер вона почуває себе “зрадницею”.

Її онук рятується в Польщі.

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Україна

“Бабця з прапором СРСР” з-під Харкова проклинає російську армію, бо окупанти зруйнували її оселю

Пенсіонерка Анна Іванова, яка вийшла з червоним більшовицьким прапором назустріч українським військовим, кляне російську армію за зруйнований дім. Про це інформує в четвер, 5 травня, Центр стратегічних комунікацій та...

Війна з Росією

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