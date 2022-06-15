ЗСУ завдали авіаудару по скупченню росіян на Миколаївщині

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У Миколаївській області українські захисники завдали авіаційного удару по району скупчення російських військ, ворог зазнав втрат.

Про це вдень у середу, 15 червня, повідомила пресслужба Оперативного командування “Південь”.

Станом 13:00, російські війська продовжували ведення бойових дій у звичній для себе підступній тактиці.

Не маючи успіхів у просуванні вперед і системно відступаючи на оборонні позиції під контрнаступальними діями Збройних сил України, втрачаючи живу силу, запаси і техніку, ворог обстрілює населені пункти з артилерійсько-мінометного озброєння та систем залпового вогню.

Українські захисники продовжують виконання вогневих завдань та здійснення авіаційних ударів по противнику, вибиваючи їх з Миколаївської області. Зокрема на світанку пара гелікоптерів влучно атакувала район скупчення ворога.

Корабельне угруповання російського флоту в північно-західній частині Чорного моря без змін складу та задач продовжує блокаду судноплавства, загрожує ракетними ударами по всій території України.

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