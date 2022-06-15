Євросоюз, Єгипет і Ізраїль домовилися про експорт газу до Європи

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У Каїрі підписаний тристоронній Меморандум про взаєморозуміння між ЄС, Єгиптом та Ізраїлем щодо експорту природного газу до Європи.

Про це в середу, 15 червня, інформує пресслужба Єврокомісії.

Природний газ з Ізраїлю, Єгипту та інших джерел у регіоні Східного Середземномор’я поставлятиметься до Європи через єгипетську інфраструктуру експорту зрідженого газу.

“Сторони працюватимуть разом над стабільним постачанням природного газу таким чином, щоб це відповідало довгостроковим цілям декарбонізації та на основі ринкових цін”, – йдеться у заяві.

ЄС та Єгипет домовилися співпрацювати у сфері відновлюваних джерел енергії, водню та енергоефективності.

Євросоюз і Єгипет розроблять Середземноморське водневе партнерство для сприяння інвестиціям у виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, зміцнення та розширення електричних мереж, включаючи транссередземноморські інтерконектори, виробництво відновлюваних джерел енергії та низьковуглецевого водню, а також будівництво інфраструктури зберігання, транспортування та розподілу.

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