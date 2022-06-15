Спротив Маріуполя: у черзі за гуманітаркою невідомий вдарив ножем у спину російського МНСника. Насмерть

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У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області в черзі за гуманітаркою невідомий вдарив ножем у спину співробітника російського МНС. Поранення виявилося смертельним.

Про це у середу, 15 червня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“11 червня напередодні святкування дна росії в натовпі за гуманітаркою біля “Метро” невідомий вдарив ножем в спину працівника мчс росіі. Поранення виявилось смертельне”, – йдеться в повідомленні.

Також Андрющенко розповів про інший інцидент: 9 червня на Таганрозькому шосе на стоянці техніки МНС РФ “раптом згоріло два тягача та три великих причепа до вантажівок”. Причина названа – підпал.

“Просто підтверджені факти. Більше не можу коментувати з зрозумілих причин.

Кажемо вам, мраzота. Починайте озиратись. Відплата вже поруч”, – додав радник мера.

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