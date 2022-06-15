Полонені оборонці Маріуполя перебувають на Донеччині, – Данілов

Фото: пресслужба РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що більшість полонених захисників Маріуполя перебувають у Донецькій області.

Як передає “Укрінформ” у середу, 15 червня, Данілов вважає, що тема звільнення українських захисників надто чутлива, тому варто утриматись від зайвих коментарів, аби Росія не звинуватила Україну в зриві домовленостей.

“У цих процесах бере участь не тільки наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому. Тут головне – не нашкодити. І багато не треба говорити. Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є, обов’язково були виконані, і всі хлопці і дівчата, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь, обов’язково повернулися живими і здоровими. Ще раз наголошую: тут головне зараз – не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей. Це дуже тонка річ”, – наголосив секретар РНБО

Відповідаючи на запитання про місце перебування наших захисників, Данілов сказав: “Є інформація, що вони перебувають на території Донецької області. Ще раз наголошую: кількість людей це не 100 і не 200 осіб, це набагато більше.

І тому сказати, що всі там перебувають, ми остаточно не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, може і всі, перебувають на Донеччині”.

Раніше росЗМІ писали, що понад тисячу українських військовослужбовців, що утримували металургійний комбінат “Азовсталь”, етаповано для проведення слідчих дій на територію РФ.

6 червня президент Зеленський визнав, що з маріупольського заводу “Азовсталь” у полон потрапили більш як 2,5 тис. українських військових.

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