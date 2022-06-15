Прокурор САП Максим Грищук на передовій: З кожною поставкою західного озброєння перевага ворога зменшується

Максим Грищук
ветеран АТО, в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (мобілізований у військо), командир гранатометного взводу у складі бригади сил ТрО
Думки про бойові дії (FB)
Четвертий місяць війни, фактично стабілізована лінія фронту і неспроможність, через різні фактори, противника продовжувати активні наступальні дії дають можливість трохи порефлексувати і поділитися спостереженнями.
1. Збройні сили України вже набули спроможностей і доволі вдало стримують ворога фактично на всій лінії фронту. Натомість цих спроможностей іще не вистачає для переходу в контратаку по всій лінії фронту і систематичного звільнення окупованих територій.
2. Наразі ворог зберігає перевагу в артилерії і техніці, але з кожною поставкою західного озброєння ця перевага зменшується. З освоєнням нових “вундервафель” ЗСУ наближає той день, коли кількісна перевага ворога буде нівельована якісною перевагою західного озброєння у наших вмілих ручках.
3. Ця війна – війна артилерії. І єдиний надійний захист від артобстрілів – це зариватися в землю, будувати якісні укриття або використовувати вже існуючі. Радянські/російські зразки артозброєння в основному не відрізняються високою точністю і завжди вимагали відносно великої кількості снарядів для пристрілки й корегування.
Це зовсім не означає, що у вас не влучать з першого пострілу і можна є…лувати – краще 100 разів збігати в укриття, ніж один раз пропустити і отримати приліт.
Натомість навіть неглибокий окоп набагато надійніший і безпечніший під час обстрілу, ніж коли бігти стрімголов в протилежний бік, думаючи, що ви втікаєте від арти чи шукаєте кращого укриття. Ростова мішень, навіть на бігу, набагато уразливіша, ніж окоп, в якому ви перебуваєте на момент прильоту.
4. Для звільнення територій не достатньо сидіти в окопах і ховатись від обстрілів – потрібні активні дії. З того боку – теж прості смертні вороги, які бояться, коли по них стріляють чи коли їм прилітає. Тож треба робити їм страшно, щоб вони не почувались у безпеці 24/7.
5. Кацапські війська активно і досить масово використовують БПЛА. Зазвичай після аеророзвідки може прилетіли арта. А може і не прилетіти, якщо БПЛА не виявили цілей для арти. Тому виконуємо норматив, який зазначений в п. 3 – не є…луєм і ховаємось, коли є інфо про роботу ворожих “пташок”. Людину в русі набагато легше виявити, ніж коли вона просто стоїть нерухомо, навіть на відкритій місцевості.
6. Союзники мають своє бачення на цю війну, і навряд чи це бачення передбачає переможний український парад по Червоній площі. Але нам точно не дадуть впасти і будуть всіляко підтримувати. Натомість звільняти території – це суто наша прерогатива і покликання.
7. Якщо в Росії швидше не відбудеться якийсь внутрішній переворот, то звільнення територій – це гра в довгу. Як би нам не хотілось швидше це закінчити – треба випити цю чашу вже до дна, щоб не довелося розхльобувати ще нашим дітям.
Досвід ведення бойових дій у період АТО/ ООС дещо відрізняється від сучасного більшою динамікою. Те, що виглядало логічним і раціональним у 2015-2016 роках, може бути просто неможливим до застосування у 2022-му.
8. Велика кількість нових підрозділів зараз активно навчається й озброюється, в тому числі західним озброєнням – ми точно не повторимо помилок 100-річної давнини, і є надія, що всі вивчили ці уроки історії та зробили правильні висновки.
9. В нас кицька привела кошенят. Прямо в зброярні під ящиками з боєприпасами. Одного чорного вже забронювала Леся, а ще двоє поки нічиї.
Все буде Україна і вона точно переможе – ми це свято всі з вами наближаємо!
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