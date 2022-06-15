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Частини Повітряних сил ЗСУ отримали відзнаки “За мужність та відвагу”

15/06/2022 23:15

Указом президента №408/2022 низка підрозділів Повітряних сил ЗСУ нагороджені почесною відзнакою “За мужність та відвагу”. 

Відповідний акт оприлюднено на сайті глави держави від 15 червня.

В указі сказано:

“З метою гідного вшанування мужності та героїзму особового складу військових частин Повітряних Сил Збройних Сил України, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових завдань, постановляю:

1. Відзначити почесною відзнакою “За мужність та відвагу” такі військові частини Повітряних Сил Збройних Сил України:

  • 40 бригада тактичної авіації;
  • 831 бригада тактичної авіації;
  • 96 зенітна ракетна Київська бригада;
  • 160 зенітна ракетна Одеська бригада;
  • 11 зенітний ракетний полк;
  • 223 зенітний ракетний полк імені Українських Січових Стрільців;
  • 14 радіотехнічна бригада імені Богдана Хмельницького”.

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