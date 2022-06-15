Частини Повітряних сил ЗСУ отримали відзнаки “За мужність та відвагу”

1. Відзначити почесною відзнакою “За мужність та відвагу” такі військові частини Повітряних Сил Збройних Сил України:

“З метою гідного вшанування мужності та героїзму особового складу військових частин Повітряних Сил Збройних Сил України, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових завдань, постановляю:

Відповідний акт оприлюднено на сайті глави держави від 15 червня.

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