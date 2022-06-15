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80-та бригада ДШВ встановила новий артилерійський рекорд. ВІДЕО

15/06/2022 10:44

Артилеристи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ спалили чимало ворожої техніки на одному із напрямків. В Командуванні ДШВ кажуть, що гармаші бригади встановили новий артилерійський рекорд.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КДШВ у середу, 15 червня.

 “13 червня 2022 року артилеристи-десантники, так би мовити, зірвали черговий, “гарматний” “джек-пот”! І який!” – пишуть у Командуванні.

Зазначається, що під час проведення загальної системи вогневого враження, в районі одного з населених пунктів на східному напрямку артилерія 80-ї бригади знищила:

  • два комплекси реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) 9К57 “Ураган” калібру 220 мм,
  • одну бойову транспортно заряджаючу машину (БТЗМ) до “Урагану”,
  • один БТР,
  • бронеавтомобіль “Тигр”,
  • дві вантажівки,
  • склад з боєприпасами (судячи з сили вибуху, ймовірно, з ракетами до “Урагану”).

Крім того, протитанкові підрозділи 80-ї бригади в той же день протитанковим ракетним  комплексом “Стугна-П” спалили ворожий танк і БМП.

“І все протягом одного дня!!! Знову рекорд! До речі, ще на початку російського вторгнення, інший підрозділ ЗСУ, в березні 2022 року, також знищив один комплекс РСЗВ 9К57 “Ураган”, експортна вартість якого, приблизно 10 мільйонів доларів. І от тепер, колекцію ліквідованої “серйозної” техніки окупантів, вже аж на дві одиниці, поповнили ( а значить на 20 мільйонів доларів зменшили бюджет країни агресора) і львівські десантники”, – резюмували в КДШВ. 

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