80-та бригада ДШВ встановила новий артилерійський рекорд. ВІДЕО

Артилеристи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ спалили чимало ворожої техніки на одному із напрямків. В Командуванні ДШВ кажуть, що гармаші бригади встановили новий артилерійський рекорд.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби КДШВ у середу, 15 червня.
“13 червня 2022 року артилеристи-десантники, так би мовити, зірвали черговий, “гарматний” “джек-пот”! І який!” – пишуть у Командуванні.
Зазначається, що під час проведення загальної системи вогневого враження, в районі одного з населених пунктів на східному напрямку артилерія 80-ї бригади знищила:
Крім того, протитанкові підрозділи 80-ї бригади в той же день протитанковим ракетним комплексом “Стугна-П” спалили ворожий танк і БМП.
“І все протягом одного дня!!! Знову рекорд! До речі, ще на початку російського вторгнення, інший підрозділ ЗСУ, в березні 2022 року, також знищив один комплекс РСЗВ 9К57 “Ураган”, експортна вартість якого, приблизно 10 мільйонів доларів. І от тепер, колекцію ліквідованої “серйозної” техніки окупантів, вже аж на дві одиниці, поповнили ( а значить на 20 мільйонів доларів зменшили бюджет країни агресора) і львівські десантники”, – резюмували в КДШВ.
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