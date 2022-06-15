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10-річний Остап заощадив 300 доларів та придбав зарядний пристрій на сонячній батареї для ЗСУ

15/06/2022 10:20

10-річний Остап із Шепетівки заощадив 300 долларів, щоб допомогти українським захисникам. Хлопець розповів, що це – всі його заощадження,  які він збирав, щоб придбати портативний зарядний пристрій на сонячній батареї для зенітників.

Про це в середу, 15 червня, повідомили в повітряному командуванні “Захід”.

“Він сам захотів зробити такий вчинок, підійшов до мене, і сказав, що всі гроші, які йому дарували на день народження, коляду використаємо на купівлю бронежилета. Військовим потрібніші, це врятує комусь життя. Вони ж нас захищають”, – каже мама юнака Наталя. 

Додає, що коштів на купівлю бронежилета правда не вистачило, тому вирішили купити портативний зарядний пристрій.

“Він міг купити собі іграшку чи ровер, але віддав нам. Ми щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. Все неодмінно буде Україна завдяки таким дітям, як Остап”, – розповіли військові.

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