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Росіяни з “Градів” обстріляли Чугуївський район Харківщини, є загибла

14/06/2022 13:57

Російські окупанти з реактивних систем залпового вогню “Град” минулої доби обстріляли село П’ятницьке та смт Малинівка Чугуївського району Харківської області.

Російська атака вбила жінку, ще троє дітей отримали поранення.

Про це в вівторок, 14 червня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

“13 червня 2022 року близько 19:00 російські військові з реактивної системи залпового вогню «Град» обстріляли с. П’ятницьке Чугуївського району. Внаслідок обстрілу отримала поранення 3-місячна дитина. Мати немовля загинула”, – йдеться в повідомленні.

Через годину після обстрілу села окупанти продовжили обстріли Чугуївського району.

Під вогнем опинилось смт Малинівка. Внаслідок обстрілу отримали поранення 11-річний хлопчик та 17-річна дівчина.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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