Росія готує провокації за участі полонених захисників “Азовсталі”, – “Азов”

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У мережі можуть з’явитися провокативні повідомлення та заяви від “азовців”, які зараз перебувають у полоні російських окупантів.

Про це повідомляють у телеграм-каналі “ССО-Азов” у вівторок, 14 червня.

“Найближчим часом у мережі можуть з’явитися провокативні повідомлення та заяви від наших побратимів, маріупольських захисників, які наразі перебувають в полоні російських окупантів. Оприлюднений матеріал може містити пропагандистський зміст, який не відповідатиме дійсності. Будьте уважними та довіряйте лише перевіреній інформації з офіційних джерел!” – попередили військові.

Нагадаємо, що у російському полоні перебувають більше ніж 2,5 тисячі українських бійців з “Азовсталі”

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