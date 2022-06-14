Росія готує провокації за участі полонених захисників “Азовсталі”, – “Азов”

У мережі можуть з’явитися провокативні повідомлення та заяви від “азовців”, які зараз перебувають у полоні російських окупантів.
Про це повідомляють у телеграм-каналі “ССО-Азов” у вівторок, 14 червня.
“Найближчим часом у мережі можуть з’явитися провокативні повідомлення та заяви від наших побратимів, маріупольських захисників, які наразі перебувають в полоні російських окупантів. Оприлюднений матеріал може містити пропагандистський зміст, який не відповідатиме дійсності. Будьте уважними та довіряйте лише перевіреній інформації з офіційних джерел!” – попередили військові.
Нагадаємо, що у російському полоні перебувають більше ніж 2,5 тисячі українських бійців з “Азовсталі”
Читайте також:
Україна повернула тіла ще 64 полеглих оборонців із “Азовсталі”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!