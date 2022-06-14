Україна повернула тіла ще 64 полеглих оборонців із “Азовсталі”

У Запорізькій області відбувся черговий обмін із Росією тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла ще 64 полеглих захисників “Азовсталі”.
Про це вранці в вівторок, 14 червня, інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, СБУ, Генерального штабу Збройних сил України та інших силових структур України.
Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
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