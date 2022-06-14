Home / Війна / Україна повернула тіла ще 64 полеглих оборонців із “Азовсталі”

Україна повернула тіла ще 64 полеглих оборонців із “Азовсталі”

14/06/2022 12:48

У Запорізькій області відбувся черговий обмін із Росією тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла ще 64 полеглих захисників “Азовсталі”.

Про це вранці в вівторок, 14 червня, інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, СБУ, Генерального штабу Збройних сил України та інших силових структур України.

Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Читайте також:
​Родичі бійців з “Азовсталі” створили Раду дружин і матерів захисників України “Жінки зі сталі”

Унікальних переглядів: 10
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Суд заборонив партію Мураєва “Наші”

Восьмий апеляційний суд Львова ухвалив рішення про заборону діяльності партії “Наші” Євгена Мураєва. Про це в вівторок, 14 червня, інформує сайт руху “Чесно” із посиланням на присутню на засіданні...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse