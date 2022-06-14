Артилеристи 40-ї бригади знищили замасковану БМП окупантів. ВІДЕО

Військовослужбовці окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта показали знищення замаскованої БМП окупантів та ще кількох одиниць бронетехніки.
Як передає “Новинарня“, відповідне відео опублікувала пресслужба 40-ї бригади вранці в вівторок, 14 червня.
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