Артилеристи 40-ї бригади знищили замасковану БМП окупантів. ВІДЕО

Як передає “ Новинарня “, відповідне відео опублікувала пресслужба 40-ї бригади вранці в вівторок, 14 червня.

Військовослужбовці окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта показали знищення замаскованої БМП окупантів та ще кількох одиниць бронетехніки.

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