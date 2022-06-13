“Готовий! Вогонь!”: в мережі показали “пекельну роботу” воїнів 3-ї танкової бригади всередині САУ. ВІДЕО

Збройні сили показали роботу українських військовослужбовців на фронті – всередині самохідної артилерійської установки 2С1 “Гвоздика”.
Як передає “Новинарня“, відповідне відео опублікувала пресслужба Сухопутних військ ЗСУ в понеділок, 13 червня.
На кадрах видно, як ворога б’ють воїни 3-ї окремої танкової бригади (оперативне командування “Північ”).
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