Жінка на війні: гігієна, фізіологічні особливості й особисті потреби

Юлія Микитенко. Фото з ФБ

Юлія Микитенко

командир взводу в підрозділі ЗСУ, ветеранка АТО, перший командир жіночого взводу в українському війську

(FB)

…У силових структурах зростає кількість дівчат, які виконують бойові задачі і які перебувають в екстремальних умовах бойових дій. Більшість бойових посад відкриті для жінок. Більшість факультетів на бойових спеціальностях також відкриті для жінок. І зараз у випускниць набагато більше шансів потрапити в реальні бойові умови.

Питання в тому, що заледве у ВВНЗ вчать, як виживати в бойових умовах жінці зі своїми особистими потребами.

На цьому моменті чоловікам, які втрачають свідомість від слова “менструація”, можна далі не читати і пройти повз.

До мене нещодавно саме з таким запитом звернулась одна з дівчат.

Знаю, що всі мої посестри вже давно мають відпрацьовані роками схеми догляду за собою та своїм тілом у, м’яко кажучи, некомфортних умовах. Та я хотіла б поділитись своїм досвідом, і рада була б також почитати лайфхаки посестр. Можливо, комусь буде цінний наш досвід.

Напевне, найочевиднішим є питання місячних.

Є декілька видів гігієнічних засобів, від чаш до трусів. Як на мене, в ситуації, коли немає доступу то проточної води, аби помитись чи помити руки, найкращими засобами будуть ті, що не потребують прямого контакту. Мені йдеться про прокладки та менструальні труси. Хоча з трусами теж є проблемка в неможливості інколи випрати й гарно просушити. Тож, на мою суб’єктивну думку, найоптимальнішим варіантом будуть прокладки. Не дуже екофрендлі, зате дуже френдлі до інтимного здоров’я.

Білизна. Здавалось б, що складного. Проте неправильний вибір білизни може вилізти ой як неприємно. Я особисто надаю перевагу чоловічим шортикам (ніт, не сексизм, просто зручно – можна і жіночі, до речі, ЗСУшні чоловічі дуже навіть ок) або ж класичні, винятково з бавовни. Щодо ліфа – однозначно спортивний. Гарантія того, що в момент того, як ви зробите вкладку приклада чи одягнете броню, бретелі не злетять і не розстібнуться.

Ліки. Часто-густо немає можливості банально підмитися. Вологі серветки – зрозуміло та ок. Але певні хвороби від неможливості помитися та стресів ніхто не скасовував. Зокрема, мені йдеться про таку доволі поширену проблему, як молочниця. Особисто в мене є в аптечці таблетки флюконазолу (чи будь-якого іншого подібного препарату, і саме таблеток, а не мазі абощо) та уролесану. Бо на тлі молочниці часто може бути цистит. А ще від того, що доводиться ходити в туалет банально в полі на вітрі.

Ну, і знеболювальні. Багато. Неприємно, а інколи небезпечно, випадати на один-два дні через менструальні болі.

UPD: на мою думку, важливе уточнення від крутої Маші Назарової: уролесан не лікує, а дієві ліки саме від циститу (не молочниці) – одноразовий прийом фосфоміцину на ніч (монурал, урофосцин тощо).

Інші дуже доречні уточнення і поради можна прочитати в коментарях до оригінального посту.

Знаю, що дівчата використовують чаші з “Алі Експресу” для того, щоб ходити до вітру стоячи. Власне, це зручно, бо та кількість снаряги, що на тілі, може просто не дозволити сходити до вбиральні, як годиться. В цьому скілі я завжди заздрила чоловікам, але слава китайцями, які вигадали ту чашу.

Волосся. Можна обстригти. Радикально, але не для всіх. Можна заплести афрокосички, доволі популярні серед комбатанток та волонтерок, щоб упорядкувати волосся, і дуже схвальні відгуки читала. Також є тверді шампуні, які дуже практичні, бо зручно тримати шматочок у мильниці і не боятись, що заллє всі речі. Або ж заливати невелику кількість шампуню в пляшечку для подорожей, як для подорожей літаком.

Якщо ви дочитали до цього моменту і якщо ви – жінка на війні, я б попросила лишити в коментарях власні лайфхаки виживання.

Я цілком свідома, що не всі готові говорити про такі речі назагал або ділитися власним досвідом. А ще розумію, що зараз купа іншого більшого гівна несеться довкола, тож кому яке діло до особистих проблем дівчат. Сама не знаю, яка буде реакція, але чомусь є відчуття, що комусь це може стати в нагоді. (…)

Бо жінки вже мають свою добру славу неабияких бойових одиниць у своїх підрозділах. І я дуже ними пишаюсь.

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