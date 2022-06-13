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Уряд дозволить видавати закордонні паспорти за межами України

13/06/2022 18:09

Кабінет Міністрів підтримав експериментальний проєкт із оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта українцям, які перебувають за кордоном.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в постанові уряду № 678 від 10 червня.

Зазначається, що проєкт із видання паспорта громадянина і закордонного паспорта має набути чинності протягом двох років з дня набуття чинності постановою.

Згідно з проєктом, підрозділи Державної міграційної служби за кордоном будуть приймати документи для оформлення паспорта громадянина або закордонного паспорта

У разі втрати паспорта до заяви потрібно подати документ, виданий відповідними органами держави, де було втрачено паспорт, який засвідчує факт втрати, із завіреним перекладом українською мовою.

Відповідно до порядку, паспорт для українців за кордоном оформлюється протягом трьох місяців. Після оформлення паспорта (громадянина або закордонного) він зберігатиметься у територіальному підрозділі ДМС протягом двох років. Якщо за цей час власник паспорта його не забере, документ знищується.

Координацію проєкту з видання паспортів за кордоном бере на себе міністерство внутрішніх справ, зазначається в постанові уряду. Воно повинно подати урядові протягом шести місяців після завершення експериментального проєкту звіт про результати його реалізації, а також (у разі потреби) пропозиції щодо вдосконалення законодавства у відповідних сферах.

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Україна

Уряд дозволить видавати закордонні паспорти за межами України

Кабінет Міністрів підтримав експериментальний проєкт із оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта українцям, які перебувають за кордоном. Як передає “Новинарня“, про це йдеться в постанові уряду № 678 від 10...

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