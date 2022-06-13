Home / Війна / SIPRI заявляє про найвищий ризик застосування ядерної зброї з часів Холодної війни

SIPRI заявляє про найвищий ризик застосування ядерної зброї з часів Холодної війни

13/06/2022 11:30

Ризик застосування ядерної зброї у світі досяг найвищого рівня з часів Холодної війни, вважає Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

Експерти стверджують, що всі держави “ядерного клубу” – Росія, США, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та КНДР – мають намір збільшити кількість боєголовок у найближчі роки та проводять модернізацію ядерних арсеналів, пише у понеділок, 13 червня, “Радіо Свобода”.

“Попри те, що торік було досягнуто значних успіхів як у галузі контролю над ядерними озброєннями, так і в галузі ядерного роззброєння, ризик застосування ядерної зброї зараз здається вищим, ніж будь-коли з розпалу Холодної війни”, – йдеться в коментарі до доповіді SIPRI директора інституту Дена Сміта.

За даними SIPRI, минулоріч відбулося незначне скорочення ядерних арсеналів – з понад 13 тисяч до 12,7 тисяч, з них 9,4 тисяч – активні та потенційно готові до використання. Як зазначає інститут, скорочення запасів пов’язане з тим, що Росія та США зняли з озброєння застарілі системи, а кількість боєзарядів, придатних для використання залишається на тому ж рівні. Однак у SIPRI очікують, що найближчим десятиліттям арсенали зростатимуть.

За словами експерта SIPRI Ханса Крістенсена, є явні ознаки того, що процес скорочення ядерних озброєнь, який тривав з часів закінчення Холодної війни, завершений.

Лідери за кількістю розгорнутих ядерних боєголовок станом на січень 2022 року:

• США – 1744 (разом із запасом – 3708);

• Росія – 1588 (4477);

• Франція – 280 (290);

• Великобританія (у 2021 році країна відмовилася від публікації даних по ядерних боєголовках) – 120 (180).

Ядерний запас має також Пакистан – 165 боєголовок, Індія – 160, Ізраїль – 90 та КНДР – 20.

За даними SIPRI, США і Росія в сукупності мають більш ніж 90% ядерної зброї, що є у світі, йдеться в доповіді. Інші сім ядерних країн розробляють і розгортають нові системи озброєнь або оголосили про намір зробити це.

У SIPRI заявляють, що через війну в Україні загострюється риторика з боку країн «ядерного клубу». Як йдеться у доповіді, через початок війни Росії в Україні діалог Росії та США щодо стратегічної стабільності зайшов у глухий кут, і жодна з інших ядерних держав не веде переговори про контроль над озброєннями.

Читайте також:
Історик Тімоті Снайдер: Насправді ядерні держави постійно програвали війни. Тому Україна має шанс
Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський закликав західні країни надати Україні системи ПРО

Президент Володимир Зеленський звернувся до країн Заходу із закликом надати Україні сучасні системи протиракетної оборони. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні у неділю, 12 червня. “Після ракетного удару по Тернопільській області в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse