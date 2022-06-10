Історик Тімоті Снайдер: Насправді ядерні держави постійно програвали війни. Тому Україна має шанс

Тімоті Снайдер
американський історик
(Twitter)
Говорячи про російсько-українську війну, частина коментаторів виходять із того, що ядерна держава не може програти війну. Це повна нісенітниця, і це небезпечна нісенітниця.
Вони ритуально повторюють – “холодна війна” показала нам, що ядерні держави не можуть бути переможені.
Насправді “холодна війна” довела протилежне. Ядерні держави постійно програвали війни.
Хто виграв війну між ядерними Сполученими Штатами та Північним В’єтнамом? Північний В’єтнам, звичайно.
Хто виграв війну між ядерним Радянським Союзом та Афганістаном? Афганістан, звичайно.
Схожа тема: “холодна війна” була періодом деколонізації, коли колоніальні держави програвали вирішальні війни антиколоніальним рухам або державам. Росія сьогодні діє як колоніальна держава.
Пов’язане узагальнення: в останні десятиліття найчастіше менша держава перемагала більшу на полі бою.
Ядерні держави програють війни; великі країни часто програють; й імперські сили будуть принижені.
Кажучи з історичної точки зору, перемога українців над Росією не буде дивною.
Нерозуміння новітньої історії ускладнює перемогу України. Коли ми виносимо неправильні уроки з минулого, ми даємо собі виправдання для бездіяльності в сьогоденні.
Якщо Україна програє цю війну, то не тому, що вона мала її програти. Українці роблять усе, що можуть, й історія показує, що вони мають шанс.
Якщо Україна програє цю війну, це може бути пов’язано з тим, що інші використовували погану історію, щоб дати собі погані підстави гаяти час протягом тижнів, які визначать наступні десятиліття.
Speaking of the Russo-Ukrainian war, a number of commentators begin from the premise a nuclear power cannot lose a war. This is utter nonsense, and dangerous nonsense. 1/10
— Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) June 9, 2022
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