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Путін звільнив Поклонську з посади заступника керівника “Россотрудничества”

13/06/2022 13:38

Президент Росії Володимир Путін звільнив колишню прокурорку тимчасово окупованого Криму та ексдепутатку Держдуми Наталію Поклонську з посади заступниці керівника «Россотрудничества».

Відповідний указ опубліковано на порталі правової інформації у понеділок, 13 травня.

Сама Поклонська сказала, що це сталося «у зв’язку із переходом на іншу роботу», але не повідомила подробиць про нове призначення.

На посаду заступника голови «Росспівробітництва» Поклонська була призначена на початку лютого 2022 року. Іншим указом Путіна її було звільнено з посади посла Росії в Кабо-Верде на островах Зеленого Мису, на яку її призначили 13 жовтня 2021 року.

Наступного дня МЗС України звернулося до влади Кабо-Верде щодо «злочинної діяльності» Поклонської. Представник МЗС України Олег Ніколенко нагадав, що вона розшукується за державну зраду, а також перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії. Він додав, що у Поклонської «сховатись не вийде, навіть в Африці».

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