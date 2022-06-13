У понеділок, 13 червня, над Миколаєвом збили російський безпілотник.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Збитий над Миколаєвом розвідувальний бпла”, – написав він, опублікувавши фото.

В інтерв’ю ERR Кім заявляв, що в області щодо безпеки ситуація трохи погіршилася.

“Тому що російські окупанти обстрілюють зараз місто зі ствольної артилерії. Насправді ж вони знищують економіку та промисловість України. Це пов’язано з тим, що вони не хочуть, щоб ми жили добре, щоб ми жили по-європейськи. Вони хочуть, щоб ми жили погано”, – сказав Кім.