Home / Війна / Над Миколаєвом збили російський безпілотник

Над Миколаєвом збили російський безпілотник

13/06/2022 12:19

У понеділок, 13 червня, над Миколаєвом збили російський безпілотник.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Збитий над Миколаєвом розвідувальний бпла”, – написав він, опублікувавши фото. 

В інтерв’ю ERR Кім заявляв, що в області щодо безпеки ситуація трохи погіршилася.

“Тому що російські окупанти обстрілюють зараз місто зі ствольної артилерії. Насправді ж вони знищують економіку та промисловість України. Це пов’язано з тим, що вони не хочуть, щоб ми жили добре, щоб ми жили по-європейськи. Вони хочуть, щоб ми жили погано”, – сказав Кім.

Читайте також:
Кім: На Миколаївщині ворог захопив до 15% населених пунктів
Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні арештували майно ексміністра оборони Лєбедєва на 650 мільйонів

Прокуратура заарештувала та передала АРМА 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони України Павла Лєбедєва. Про це у понеділок, 13 червня, повідомляє Київська міська прокуратура. Повідомляється, що в ході розслідування...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse