На Донеччині ЗСУ відбили ворожий штурм у районі Богородичного, – ГШ

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Російські окупанти спробували здійснити штурмові дії біля села Богородичне Краматорського району на Донеччині.
Про це ввечері в понеділок, 13 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
На Донецькому напрямку окупанти перегруповують підрозділи та посилюють угруповання, намагаються оточити підрозділи наших військ у районі Лисичанська, Привілля, Сєверодонецька, Борівського.
На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурмові дії для встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, успіху не мав.
На Бахмутському напрямку ворог продовжував обстріли позицій наших військ із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.
“Використовуючи результати вогневого ураження, вів бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка, Доломітне – Новолуганське, успіху не мав”, – додали в пресслужбі ГШ ЗСУ.
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