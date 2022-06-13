Мелітопольці бойкотують продуктові магазини, які повідкривали окупанти, – мер

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Жителі Мелітополя бойкотують продуктові магазини, відкриті російськими окупантами.

Про це мер міста Іван Федоров сказав на онлайн-брифінгу в понеділок, 13 червня.

“Сьогодні я дізнався про те, що жителі Мелітополя масово бойкотують продуктові магазини, які відкрили рашисти, захопивши супермаркети АТБ. Туди не ходять люди. Всі купують продукти на ринках міста, бо не хочуть навіть так показувати своє сприяння колаборантам і окупантам”, – цитує Федорова агентство “Інтерфакс”.

Він також зазначив, що в Мелітополі зростає спротив окупантам.

“Жителі міста об’єдналися з нашими захисниками – ЗСУ, зі спецслужбами, й сьогодні цей спротив проявляється у перешкоджанні руху бронепоїздів, руху залізницею…”, – зазначив мер.

Він наголосив, що партизани діють точково.

За словами Федорова, у Мелітополі “98% жителів чекають на повернення української державності, повернення Збройних сил України”.

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