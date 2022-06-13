Home / В окупації / Мелітопольці бойкотують продуктові магазини, які повідкривали окупанти, – мер

Мелітопольці бойкотують продуктові магазини, які повідкривали окупанти, – мер

13/06/2022 13:18

Жителі Мелітополя бойкотують продуктові магазини, відкриті російськими окупантами.

Про це мер міста Іван Федоров сказав на онлайн-брифінгу в понеділок, 13 червня.

“Сьогодні я дізнався про те, що жителі Мелітополя масово бойкотують продуктові магазини, які відкрили рашисти, захопивши супермаркети АТБ. Туди не ходять люди. Всі купують продукти на ринках міста, бо не хочуть навіть так показувати своє сприяння колаборантам і окупантам”, – цитує Федорова агентство “Інтерфакс”.

Він також зазначив, що в Мелітополі зростає спротив окупантам.

“Жителі міста об’єдналися з нашими захисниками – ЗСУ, зі спецслужбами, й сьогодні цей спротив проявляється у перешкоджанні руху бронепоїздів, руху залізницею…”, – зазначив мер.

Він наголосив, що партизани діють точково.

За словами Федорова, у Мелітополі “98% жителів чекають на повернення української державності, повернення Збройних сил України”.

Читайте також:
У Мелітополі прогримів вибух біля окупаційного “управління МВС”. ФОТО

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Суд заборонив проросійську партію “Соціалісти”

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив партію “Соціалісти”, яку Рада національної безпеки та оборони та Мін’юст вважають проросійською. Про це повідомляє рух “ЧЕСНО” у понеділок, 13 травня. Майно партії “Соціалісти”...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse