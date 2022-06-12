ЗСУ відбили наступ ворога біля трьох сіл на трасі Бахмут – Лисичанськ, – ГШ

Збройні сили України на Донбасі відбили наступ росіян у районі селищ Врубівка, Миколаївка, Василівка (це в районі траси Бахмут – Лисичанськ), а також у Сєвєродонецьку.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ в неділю, 12 червня.

На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Намагається закріпитись в населеному пункті Богородичне, бойові дії тривають.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Збільшив інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка. Проводить перегрупування військ.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, успіху не має. Тривають бойові дії у районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського.

Українські воїни відбили наступ в районі населеного пункту Врубівка. Також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч та відійшов. Ворожий штурм в районі Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів. Підступно обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Желанне, Авдіївка, Карлівка, Вугледар та Оріхів. На окремих напрямках розгортає додаткові підрозділи.

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