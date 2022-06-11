79-та бригада показала знищення двох ворожих БМП на Донеччині

Кадр відео

На відео, яке підрозділ поширив 11 червня, зафіксовано, як палають дві російські бойові машини піхоти БМП-2, а потім починає детонувати боєкомплект.

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.



〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.

Ми виправдовуємо довіру!