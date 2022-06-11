79-та бригада показала знищення двох ворожих БМП на Донеччині

Миколаївські десантники із 79 одшбр ЗСУ щоденно завдають втрат російським окупантам на Донеччині.
На відео, яке підрозділ поширив 11 червня, зафіксовано, як палають дві російські бойові машини піхоти БМП-2, а потім починає детонувати боєкомплект.
“Це – відмінна робота артилерійського підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України”, – розповіли в пресслужбі.
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