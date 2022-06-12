Росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Загинула жінка

Російські окупанти обстріляли з артилерії Синельниківський і Криворізький райони Дніпропетровської області, загинула жінка.

Про це йдеться в телеграмканалі голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Унаслідок обстрілу в Покровській громаді (Синельниківський район) загинула жінка. Зруйновано будинок.

У Криворізькому районі окупанти обстріляли з РСЗВ “Ураган” Зеленодольську громаду, через що зайнялася пожежа у міському парку.Рятувальники вже загасили вогонь.

Постраждалих внаслідок атаки на цю громаду немає, поточнив Резніченко.

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