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Наслідки ракетного удару по Чорткову: 22 поранених

12/06/2022 11:35

Тернопільська облдержадміністрація уточнила кількість постраждалих внаслідок ракетного удару ворога по місту Чортків – поранено 22 осіб, загиблих немає.

Про це повідомили під час брифінгу в Раді оборони Тернопільщини.

Серед постраждалих – семеро жінок і 12-річна дитина, якій наклали шви.

Стан у всіх задовільний, деякі досі у лікарні, важко поранених немає, повідомили на брифінгу. Більшість постраждалих – люди, які проживали у будинках поруч з місцем удару ракет.

За даними каналу “Тернопіль 1”, Чортків атакували чотири ракети, зруйновано зокрема чотири 5-поверхові будинки. Завали розбирають.

“Тернопіль INFO” пише, що “зруйновано частину військового об’єкту та об’єкти цивільної інфраструктури”. На місці прильотів працювало 10 карет швидкої допомоги. 22 людям надано першу медичну допомогу, серед яких дитина і сім жінок.

Один з ракетних ударів припав на газову трубу, тому газопостачання було вимкнене.

Мер Чорткова Володимир Шматько розповів, що серед постраждалих “є цивільні люди, є діти, звичайно, є військові”.

Комунальні служби працюють над відновленням газо- й електропостачання в місті. В одному з районів немає водопостачання – через те, що немає електрики.

Нагадаємо, що в суботу, 11 червня, о 22.10 у Чорткові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Ракети ворог запустив з акваторії Чорного моря, повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.
На околиці міста розташований військовий аеродром.

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Україна

Наслідки ракетного удару по Чорткову: 22 поранених

Тернопільська облдержадміністрація уточнила кількість постраждалих внаслідок ракетного удару ворога по місту Чортків – поранено 22 осіб, загиблих немає. Про це повідомили під час брифінгу в Раді оборони Тернопільщини. Серед постраждалих...

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