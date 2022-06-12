Партизани розповсюдили в Херсоні знущальні листівки до Дня Росії

Такі листівки підготували "до свята" партизани у Херсоні. Фото - з InformNapalm

У Херсоні з’явилися листівки, які тролять організовану окупаційною владою акцію, присвячену Дню Росії. Світлини листівок подає InformNapalm.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі “Суспільному” повідомив, що рух опору розклеїв по всьому місту листівки з QR-кодами за якими можна детальніше ознайомитись із пропозиціями “Здав окупанта – отримай гроші”.

“Такі листівки поклеїли навіть на будівлі, де військові РФ розташували свій штаб ФСБ, та на зайнятих росіянами адміністративних будівлях”, – підкреслив Самойленко.

Тим часом, за яого словами, на урочисте дійство в центрі міста, що відбулося в стилі радянських концертних постановок художньої самодіяльності, прийшло подивитис 30-40 містян. “Просто неможливо прищепити мертве дерево до живого”, – прокоментував Самойленко.

За інформацією голови Херсонської облради, росіяни по всій окупованій території області 2організували в традиційному своєму стилі концерти “пєсні і пляски” Южного військового округу”.

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