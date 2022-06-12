Home / Війна / Партизани розповсюдили в Херсоні знущальні листівки до Дня Росії

Партизани розповсюдили в Херсоні знущальні листівки до Дня Росії

12/06/2022 12:36

У Херсоні з’явилися листівки, які тролять організовану окупаційною владою акцію, присвячену Дню Росії. Світлини листівок подає InformNapalm.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі “Суспільному” повідомив, що рух опору розклеїв по всьому місту листівки з QR-кодами за якими можна детальніше ознайомитись із пропозиціями “Здав окупанта – отримай гроші”.

“Такі листівки поклеїли навіть на будівлі, де військові РФ розташували свій штаб ФСБ, та на зайнятих росіянами адміністративних будівлях”, – підкреслив Самойленко.

Тим часом, за яого словами, на урочисте дійство в центрі міста, що відбулося в стилі радянських концертних постановок художньої самодіяльності, прийшло подивитис 30-40 містян. “Просто неможливо прищепити мертве дерево до живого”, – прокоментував Самойленко.

За інформацією голови Херсонської облради, росіяни по всій окупованій території області 2організували в традиційному своєму стилі концерти “пєсні і пляски” Южного військового округу”.

Читайте також:
“Бажаю поразки”. Очільник МЗС Латвії привітав з Днем Росії

“Паспортизація” в Херсоні: документ РФ отримали 23 колаборанти на чолі з Сальдо

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Партизани розповсюдили в Херсоні знущальні листівки до Дня Росії

У Херсоні з’явилися листівки, які тролять організовану окупаційною владою акцію, присвячену Дню Росії. Світлини листівок подає InformNapalm. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі “Суспільному” повідомив, що рух...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse