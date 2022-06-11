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Киянин, який заперечував збройну агресію РФ, відсидить місяць за ґратами

11/06/2022 13:34
Суд оголосив вирок киянину, який заперечував збройну агресію РФ проти України, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Подільська окружна прокуратура довела, що з березня  по квітень 2022 року чоловік у телефонних розмовах із громадянами України заперечував факти вбивств та зґвалтувань мирного населення України російськими військовослужбовцями, а також вчинення інших воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях. Ці розмови прокуратура потрактувала як заперечення збройної агресії РФ проти України (ч.1 ст.436-2 КК України).
Подільський районний суду Києва визнав чоловіка винним в інкримінованому йому злочині та засудив до 1 місяця арешту.
Свою вину обвинувачений визнав повністю та щиро розкаявся, йдеться у повідомленні.
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Україна

Киянин, який заперечував збройну агресію РФ, відсидить місяць за ґратами

Суд оголосив вирок киянину, який заперечував збройну агресію РФ проти України, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. Подільська окружна прокуратура довела, що з березня  по квітень 2022 року чоловік у...

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