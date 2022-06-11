Киянин, який заперечував збройну агресію РФ, відсидить місяць за ґратами

Подільська окружна прокуратура довела, що з березня по квітень 2022 року чоловік у телефонних розмовах із громадянами України заперечував факти вбивств та зґвалтувань мирного населення України російськими військовослужбовцями, а також вчинення інших воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях. Ці розмови прокуратура потрактувала як заперечення збройної агресії РФ проти України (ч.1 ст.436-2 КК України).