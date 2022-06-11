Киянин, який заперечував збройну агресію РФ, відсидить місяць за ґратами

Суд оголосив вирок киянину, який заперечував збройну агресію РФ проти України, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Подільська окружна прокуратура довела, що з березня по квітень 2022 року чоловік у телефонних розмовах із громадянами України заперечував факти вбивств та зґвалтувань мирного населення України російськими військовослужбовцями, а також вчинення інших воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях. Ці розмови прокуратура потрактувала як заперечення збройної агресії РФ проти України (ч.1 ст.436-2 КК України).
Подільський районний суду Києва визнав чоловіка винним в інкримінованому йому злочині та засудив до 1 місяця арешту.
Свою вину обвинувачений визнав повністю та щиро розкаявся, йдеться у повідомленні
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