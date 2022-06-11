Гра в довгу. РФ має план ведення війни на 120 днів – ГУР

Росія ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти України, а її військове керівництво розробило план на 120 днів війни.

Такою інформацією поділився представник ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв’ю телеканалу “Настоящее время”, йдеться в телеграмканалі ГУР.

Скібіцький зазначив, що 103 батальйонно-тактичні групи ворога безпосередньо беруть участь у бойових діях на території України, ще близько 40 БТГр знаходяться в резерві та можуть бути використані проти ЗСУ.

За даними воєнної розвідки, Генштабу РФ доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення та зосереджувати всі зусилля лише на певних напрямках. Подальше корегування цього плану, говорить Скібіцький, залежатиме від того, наскільки противник досягне успіху на Донбасі чи, навпаки, зазнає поразки.

“Мети так званої спеціальної військової операції на території України, про яку Путін заявляв на початку війни, росіянам не вдалося досягнути”, – підкреслив представник воєнної розвідки.

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