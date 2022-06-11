Home / Війна / Гра в довгу. РФ має план ведення війни на 120 днів – ГУР

Гра в довгу. РФ має план ведення війни на 120 днів – ГУР

11/06/2022 17:50

Росія ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти України, а її військове керівництво розробило план на 120 днів війни.

Такою інформацією поділився представник ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв’ю телеканалу “Настоящее время”, йдеться в телеграмканалі  ГУР.

Скібіцький зазначив, що  103 батальйонно-тактичні групи ворога безпосередньо беруть участь у бойових діях на території України, ще близько 40 БТГр знаходяться в резерві та можуть бути використані проти ЗСУ.

За даними воєнної розвідки, Генштабу РФ  доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення та зосереджувати всі зусилля лише на певних напрямках. Подальше корегування цього плану, говорить Скібіцький, залежатиме від того, наскільки противник досягне успіху на Донбасі чи, навпаки, зазнає поразки.

“Мети так званої спеціальної військової операції на території України, про яку Путін заявляв на початку війни, росіянам не вдалося досягнути”, – підкреслив представник воєнної розвідки.

Читайте також:
Україна поступається Росії у війні артилерії, потрібна західна зброя, – ГУР

 

 

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Європейський проєкт не може бути завершеним без України” – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва заявив, що від того, чи надасть Євросоюз Україні статус кандидата на вступ у ЄС,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse