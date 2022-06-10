Україна поступається Росії у війні артилерії, потрібна західна зброя, – ГУР

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Заступник голови військової розвідки Вадим Скібіцький заявив, що зараз війна в Україні здебільшого артилерійська, тому наша держава не переважає Росію на передовій та потребує більше зброї із Заходу.

Про це інформує The Guardian.

“Зараз це артилерійська війна, і ми програємо з погляду артилерії. Нині все залежить від того, що нам дає (Захід, – “Н”). Україна має одну артилерійську установку на 10-15 російських артилерійських установок. Наші західні партнери віддали нам близько 10% того, що вони мають”, – сказав Скібіцький.

За його словами, Україна використовує від 5000 до 6000 артилерійських снарядів на день і вже майже витратила всі свої артилерійські боєприпаси.

Українські захисники використовують стандартні снаряди НАТО калібру 155.

Скібіцький додав, що Європа також постачає снаряди меншого калібру, але в міру того, як у Європі вони закінчуються, їхня кількість стає меншою.

Представник розвідки наголосив на необхідності поставок Заходом Україні ракетних комплексів дальньої дії для знищення російських артилерійських гармат здалеку.

The Guardian зазначає, що, за словами радника президента України Олексія Арестовича, Україні потрібно 60 реактивних систем залпового вогню – це набагато більше, ніж обіцяли Велика Британія та США, – щоб мати шанс перемогти Росію.

За даними видання, Україна має намір просити у Заходу перелік озброєння та оборонного обладнання на зустрічі контактної групи з НАТО у Брюсселі 15 червня.

Скібіцький вважає, що найближчим часом війна залишиться переважно артилерійською, а кількість ракетних обстрілів з боку Росії залишиться на нинішньому рівні – по 10-14 пусків на день.

Представник української розвідки зазначив, що останнім часом РФ завдає набагато менше ракетних ударів та використовує старі радянські ракети 1970-х років H-22 – це свідчить про те, що в Росії закінчуються такі боєприпаси. За його підрахунками, окупанти вже витратили близько 60% своїх запасів ракет. А швидко виробляти нові Росія не може через санкції.

Скібіцький також розповів, що наразі Росія для завдання ударів по Україні використовує дальні бомбардувальники, які можуть досягти будь-якої точки України, не виходячи з повітряного простору РФ.

Щодо трьох ліній фронту – то більша частина російських сил зараз перебуває в районі Донбасу та намагається вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На північному сході України, в районі Харкова, російські сили, за словами Скібіцького, зосередили свої зусилля на обороні після успішного контрнаступу українських захисників.

Водночас у Запорізькій та Херсонській областях, які Росія майже повністю окупувала, російські війська окопуються та вибудовують подвійні, іноді потрійні лінії оборони.

За словами Скібіцького, тепер буде важче відбити ці території назад – і саме тому Україні потрібна зброя.

Представник розвідки наголосив – якщо росіяни досягнуть успіху на Донбасі, вони можуть використати ці території для нового наступу на Одесу, Запоріжжя та Дніпро, бо мета Путіна “вся Україна і навіть більше”.

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