“Я тут просто для насілія”: 58-ма бригада ЗСУ на Донеччині спалила групу вагнерівців

На Донеччині 58-ма окрема мотопіхотна бригада ЗСУ з Конотопа знищила штурмову групу російських військ зі складу ПВК “Вагнера”.
Про це 10 червня повідомив армійський волонтер Роман Донік.
“58-ма мотопіхотна бригада імені Івана Виговського під Бахмутом зробила трошки красивих “хароших рускіх” зі штурмової групи ПВК “Вагнер”, – написав Донік у фейсбуці.
Він поширив кілька фото зі спаленими окупантами. На одному з убитих – шеврон із написом: “Я не вірю ні в що, я тут просто для насильства”.
Фотогалерея (гортайте):
“Особливо порадував “насільнік”. Каже, я тут “для насілія”. “Насіліє” замовляли? Отримуйте”, – прокоментував волонтер.
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