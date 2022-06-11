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“Я тут просто для насілія”: 58-ма бригада ЗСУ на Донеччині спалила групу вагнерівців

11/06/2022 13:49

На Донеччині 58-ма окрема мотопіхотна бригада ЗСУ з Конотопа знищила штурмову групу російських військ зі складу ПВК “Вагнера”.

Про це 10 червня повідомив армійський волонтер Роман Донік.

“58-ма мотопіхотна бригада імені Івана Виговського під Бахмутом зробила трошки красивих “хароших рускіх” зі штурмової групи ПВК “Вагнер”, – написав Донік у фейсбуці.

Він поширив кілька фото зі спаленими окупантами. На одному з убитих – шеврон із написом: “Я не вірю ні в що, я тут просто для насильства”.

Фотогалерея (гортайте):

58 омпбр ЗСУ - посмажила групу ПВК Вагнера 58 омпбр ЗСУ - посмажила групу ПВК Вагнера_2 58 омпбр ЗСУ - посмажила групу ПВК Вагнера_3
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“Особливо порадував “насільнік”. Каже, я тут “для насілія”. “Насіліє” замовляли? Отримуйте”, – прокоментував волонтер.

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