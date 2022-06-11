28-ма бригада показала виявлення і знищення російської бронемашини

Воїни 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Лицарів Зимового Походу, яка діє на Південному напрямку, виявили та знищили бойову машину десанту рашистів.
Виявлення БМД-2 із безпілотника та наступний удар артилерії по ній одеські піхотинці показали на відео.
Точність влучання засвідчує стовп диму з бронемашини.
“Ворожий десант уже горить у пеклі”, – прокоментувала пресслужба 28 омбр.
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