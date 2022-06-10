Відбувся одинадцятий обмін полоненими

Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ.
Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім у п’ятницю, 10 червня.
“Сьогодні відбувся 11-й обмін завдяки штабу по роботі з полоненими… Два місяці був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко, якого дістали, ми вели переговори дуже довго… Наразі він уже тут”, – сказав Кім.
Він має на увазі викраденого окупантами в березні голову Шевченківської об’єднаної територіальної громади Олега Пилипенка.
Очільник Миколаївщини додав, що раніше не оприлюднювали інформацію про обмін, щоб операція могла пройти успішно.
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