Відбувся одинадцятий обмін полоненими

Голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко

Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ.

Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім у п’ятницю, 10 червня.

“Сьогодні відбувся 11-й обмін завдяки штабу по роботі з полоненими… Два місяці був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко, якого дістали, ми вели переговори дуже довго… Наразі він уже тут”, – сказав Кім.

Він має на увазі викраденого окупантами в березні голову Шевченківської об’єднаної територіальної громади Олега Пилипенка.

Очільник Миколаївщини додав, що раніше не оприлюднювали інформацію про обмін, щоб операція могла пройти успішно.

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