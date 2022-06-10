У Донецьку пролунав вибух неподалік від офісу Пушиліна. ВІДЕО

Скріншот із відео

У тимчасово окупованому Донецьку пролунав вибух у районі, що неподалік від офісу голови окупаційної адміністрації Донецької області Дениса Пушиліна.

Про це вдень у п’ятницю, 10 червня повідомляють російські ЗМІ та низка телеграм-каналів.

“У Донецьку пролунав вибух біля офісу голови окупаційної адміністрації Донецької області Пушиліна. Подробиць поки нема, але…. Три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Співпадіння? Не думаю. Варто згадати як закінчили всі ці паши губарєви, захарченки і гіві з моторолами. То, колаборанти, здавайтесь поки не пізно. Хоча б залишитесь живими”, – написав у своєму ТГ-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як пишуть “Новости Донбасса” з посиланням на інформацію від місцевих жителів у соцмережах, вирви від розривів боєприпасів (унаслідок обстрілу) є на вулиці Артема та бульварі Пушкіна.

Зазначається, що в центрі міста розірвалися два снаряди, один із боєприпасів влучив у верхній поверх житлового будинку.

Російське урядове “РИА Новости” поширює відео з наслідками вибуху:

Відео з центру Донецька, район бульвару Пушкіна, поширюють телеграм-канали:

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