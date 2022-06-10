Окупанти скаржаться своїм дружинам, що живуть в окопах як бомжі: ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ

Російські загарбники, які з Києва втекли на схід України, називають себе бомжами і втратили бойовий дух.
Перехоплену розмову такого змісту оприлюднила у п’ятницю, 10 червня, Служба безпеки України.
Командир танка, котрий зі своїм підрозділом перебуває в одному з лісів Донеччини, скаржиться дружині: “…уже ни у кого не боевое (настроение – Н.). Все уже зае*ало тут всех”.
“… мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа“, – заявляє окупант.
“Вони не можуть звикнути, що доводиться жити в окопах замість осель заможних українців… Вочевидь, окупанти надають перевагу “воювати” з мирними мешканцями в їхніх домівках, щоб комфортно проживати і зручно грабувати. А наші захисники швидко переселили їх до комарів і кліщів”, – підкреслили в українській спецслужбі.
В СБУ наголосили – невдовзі й такі природні умови “можуть змінитися для загарбників до рівня добрива в українській землі”.
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