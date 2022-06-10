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Франція готова долучитись до деблокади Одеського порту

10/06/2022 18:11

Єлисейський палац заявив, що Франція готова долучитись до операції зі зняття блокади порту в Одесі та вивезення звідти українського зерна.

Про це в п’ятницю, 10 червня, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на французькі ЗМІ.

“Ми відкриті для сторін з тим, щоб відбулася операція, яка дозволить отримати цілковито безпечний доступ до Одеського порту, тобто надасть змогу суднам пройти попри те, що море заміноване”, – повідомив радник президента Франції.

Раніше в Єлисейському палаці наголосили, що Франція бажає, щоб Україна вийшла переможцем у війні з Росією – так там прокоментували критику на адресу президента Емманюеля Макрона за його слова, що Росію не можна “принижувати”.

“Як уже мав нагоду сказати президент (Макрон – Н.), ми бажаємо Україні перемоги. Ми прагнемо відновлення територіальної цілісності України. Ми хочемо, щоб цей конфлікт, війна Росії проти України припинилася якнайшвидше”, – додали в офісі Макрона.

Як відомо, Україна разом з партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.

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