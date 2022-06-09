У Рівному перепоховали більшовика Олеко Дундича. ВІДЕО

Фото: Суспільне

У Рівному демонтували пам’ятник і перенесли рештки більшовицького вояка Олеко Дундича з центрального парку.

Про це в середу, 9 червня, інформує Суспільне.

До процесу залучили спецавто, щоб підняти постамент, на якому колись стояло погруддя.

Комплекс є пам’яткою історії місцевого значення і облікується як “Могила Олеко Дундича”.

“Не місце могилі в парку, це не кладовище. І вже в цю хвилю декомунізації історична справедливість буде виконана. Ми звернулись в Міністерство культури та інформаційної політики, це не легкий процес, і можливо певні негативні моменти, як воєнний стан, як активна фаза агресії РФ проти України, вони прискорили цей процес і міністерство видало наказ про дозвіл”, – пояснив головний спеціаліст управління культури і туризму Рівного Юрій Фаєвський.

“Попри те, що персонаж з позиції української державності негативний, закон зобов’язує перепоховувати загиблих на кладовища, дотримуючись, зокрема, християнських традицій. Рештки перемістили на кладовище Дубенське”, – йдеться в повідомленні.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Це – не перше перепоховання Дундича. В управлінні культури раніше повідомляли, що спершу із парку польська влада перенесла його на цвинтар, а з приходом радянської влади повернули назад, щоб “червоний вождь” спостерігав за власним штабом, який був розташований через дорогу від місця поховання”.

“У Рівному сьогодні перепоховано більшовика Олеко Дундича з центра міста на кладовище. І нічого складного в цьому немає. Це яскравий приклад для тих хто каже, що пам’ятник Ватутіну важко прибрати з центра Києва, бо це могила. Нічого подібного”, – написав у фейсбуці голова громадської організації “Світанок” Вадим Поздняков.

Довідково

Олеко Дундич – за однією версією сербський, за іншою версією — хорватський революціонер, учасник Першої світової війни, громадянської війни в Росії та війни проти УНР в складі більшовицької Росії. Загинув у віці близько 24 років під час польсько-радянської війни при штурмі Рівного Першою кінною армією на території, що потім відійшла до Польської республіки.

Читайте також:

У Польщі урочисто знесли пам’ятник Радянській армії. ВІДЕО