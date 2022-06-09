У Рівному перепоховали більшовика Олеко Дундича. ВІДЕО

У Рівному демонтували пам’ятник і перенесли рештки більшовицького вояка Олеко Дундича з центрального парку.
Про це в середу, 9 червня, інформує Суспільне.
До процесу залучили спецавто, щоб підняти постамент, на якому колись стояло погруддя.
Комплекс є пам’яткою історії місцевого значення і облікується як “Могила Олеко Дундича”.
“Не місце могилі в парку, це не кладовище. І вже в цю хвилю декомунізації історична справедливість буде виконана. Ми звернулись в Міністерство культури та інформаційної політики, це не легкий процес, і можливо певні негативні моменти, як воєнний стан, як активна фаза агресії РФ проти України, вони прискорили цей процес і міністерство видало наказ про дозвіл”, – пояснив головний спеціаліст управління культури і туризму Рівного Юрій Фаєвський.
“Попри те, що персонаж з позиції української державності негативний, закон зобов’язує перепоховувати загиблих на кладовища, дотримуючись, зокрема, християнських традицій. Рештки перемістили на кладовище Дубенське”, – йдеться в повідомленні.
Це – не перше перепоховання Дундича. В управлінні культури раніше повідомляли, що спершу із парку польська влада перенесла його на цвинтар, а з приходом радянської влади повернули назад, щоб “червоний вождь” спостерігав за власним штабом, який був розташований через дорогу від місця поховання”.
“У Рівному сьогодні перепоховано більшовика Олеко Дундича з центра міста на кладовище. І нічого складного в цьому немає. Це яскравий приклад для тих хто каже, що пам’ятник Ватутіну важко прибрати з центра Києва, бо це могила. Нічого подібного”, – написав у фейсбуці голова громадської організації “Світанок” Вадим Поздняков.
Олеко Дундич – за однією версією сербський, за іншою версією — хорватський революціонер, учасник Першої світової війни, громадянської війни в Росії та війни проти УНР в складі більшовицької Росії. Загинув у віці близько 24 років під час польсько-радянської війни при штурмі Рівного Першою кінною армією на території, що потім відійшла до Польської республіки.
Читайте також:
У Польщі урочисто знесли пам’ятник Радянській армії. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!